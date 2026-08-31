La Junta reafirma su rechazo al nuevo sistema de financiación y pide al ministro de Hacienda que "cumpla su palabra"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha reiterado sus críticas y oposición a la reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por el Gobierno central en el marco de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo viernes 4 de septiembre.

"Le exigiremos al ministro de Hacienda, Arcadi España, que cumpla con su palabra. Cuando era consejero de la Comunidad Valenciana solicitaba un fondo de compensación hasta que se aprobara la reforma del sistema de financiación", ha señalado la portavoz del ejecutivo andaluz este lunes tras la celebración del Consejo de Gobierno.

En esta línea, ha asegurado que la reforma del sistema de financiación "no soluciona el problema de las autonomías" y ha reiterado su "oposición" al mismo. "Es cierto que el Ministerio ha enviado parte de la información que se le reclamó en julio, aunque no toda, y lo que sí tenemos claro es que la reforma de algo tan fundamental y tan básico como el sistema de financiación no se puede negociar solo con una comunidad autónoma como es Cataluña", ha reseñado.

De cara a la reunión entre el Gobierno y las autonomías, España ha asegurado que "seguirán defendiendo la igualdad de todos los españoles". "Este sistema de financiación no solo mantiene la infrafinanciación de Andalucía, sino que mantiene los agravios con respecto a otras comunidades autónomas", ha aseverado.

LOS PRESUPUESTOS CON "MAYOR INVERSIÓN Y RESPALDO DE LA HISTORIA"

Por otro lado, la consejera ha afirmado que los presupuestos autonómicos para 2027 "estarán aprobados en tiempo y forma, salvo alguna cosa extraordinaria". Asimismo, ha destacado que "serán los de mayor gasto e inversión en la historia de Andalucía y también contarán con el mayor respaldo parlamentario en toda la historia".

"Creo que es la mejor herramienta que puede tener un gobierno, en este caso el gobierno andaluz, la mejor herramienta es dotarnos de un presupuesto ante un gobierno central, que ya vemos que no gobierna", ha subrayado, al mismo tiempo que ha aseverado que el ejecutivo central "no aprueba" nuevas cuentas "desde 2023".

Sobre los trámites para su aprobación, España ha confirmado que el inicio de los mismo "ha sido más tarde lo habitual", aunque ha reiterado que "estarán aprobados antes del 1 de enero".