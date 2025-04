La Junta realizó más de 900 evaluaciones el curso pasado en comedores escolares para controlar su buen funcionamiento

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha informado este miércoles de que el pasado curso la Junta realizó un total de 926 evaluaciones en comedores escolares con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los criterios nutricionales, de calidad, cantidad, organización y funcionamiento. Como resultado de estos controles se incoaron 284 expedientes informativos que dieron lugar a 112 expedientes de penalización, "de los cuales sólo uno fue por problemas con la calidad de la comida", ha explicado en comisión parlamentaria.

En concreto, los comedores son objeto de verificaciones 'in situ' por parte de técnicos del Plan de Evaluación de la Oferta Alimentaria en Comedores Escolares Andaluces (Evacole), de la Consejería de Salud y Consumo, quienes además revisan mensualmente los menús antes de su aprobación. Así, el curso pasado fueron 610 las evaluaciones presenciales realizadas. Por su parte, personal de la Agencia Pública de Educación (APAE) realiza también visitas dentro del Plan de auditorías de comedores. De esta manera, "se garantiza la supervisión periódica para detectar y corregir cualquier incidencia que se pueda producir en los comedores escolares", ha asegurado Castillo.

También ha recalcado la titular de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que hay que valorar la magnitud de este servicio, que permite que alrededor de 211.000 niños reciban cada día en su colegio el almuerzo, lo que supone servir cada curso escolar "más de 20 millones de menús". En este sentido, "pueden surgir incidencias, pero se gestionan de forma inmediata a través de APAE, en coordinación con las empresas adjudicatarias y los técnicos del plan Evacole", ha dicho la consejera, quien ha añadido que "existen protocolos claros para gestionar cualquier incidencia, y si una empresa incumple las condiciones establecidas en los pliegos, se aplican penalizaciones que pueden llegar hasta la resolución del contrato".

Asimismo, la consejera ha explicado que la Agencia Pública Andaluza de Educación gestiona 1.446 comedores que se contratan con empresas de restauración colectiva a través de licitaciones públicas. Actualmente, en 194 de estos comedores los menús se elaboran 'in situ' en los propios centros. A estos se suman los 314 comedores de gestión directa de la Consejería, que cuentan con personal propio de la Junta y en los cuales la cocina es también 'in situ'. Por tanto, actualmente en un total de 508 comedores se elabora la comida en el mismo centro, según la Junta. Desde 2021 esta cifra ha aumentado en 75 comedores que se han transformado desde línea fría a 'in situ'.

Respecto al precio público del comedor escolar en Andalucía, Castillo ha destacado que es de 5,54 euros por día, con bonificaciones en función de la renta familiar, que puede alcanzar hasta el 100%. Además, ha señalado que, en la última contratación del servicio, se ha establecido que el coste abonado a las empresas adjudicatarias refleje el coste real del servicio, que varía según aspectos como el convenio colectivo provincial, el número de comensales y la modalidad de la prestación ('in situ' o cocina transportada).

Además, ha recordado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destina más de 87 millones de euros al servicio de comedor escolar en este curso, un 27% más que en 2019, con el objetivo de "continuar garantizando la sostenibilidad y la calidad del sistema".

LA IZQUIERDA CRITICA LICITACIÓN A "GRANDES EMPRESAS"

En respuesta, Alejandra Durán, diputada de Por Andalucía, ha culpado a Castillo y la Consejería de que "los pliegos de las licitaciones se realicen de manera que únicas y exclusivamente benefician a grandes empresas" o de que los comedores escolares "no cuenten con el personal necesario". Ha mantenido también que es "responsable" de que "en muchos casos no se puedan realizar los controles oportunos por parte de los consejos escolares" y de que "no se abran todos los expedientes sancionadores", además de señalar que "hay centros en los que la comida no se está sirviendo ni siquiera en el estado que debería servirse".

"Su modelo es radicalmente opuesto al que defendemos en nuestro grupo parlamentario", ha enfatizado la diputada, que ha afeado a la titular de Educación de que "se haya recortado un millón de euros en la partida de los presupuestos de su consejería destinados a comedores escolares de gestión directa".

"Son ustedes muy buenos en marketing", ha señalado a Castillo el diputado de Vox Antonio Sevilla, que ha puesto de relieve que hay "más de 90 penalizaciones por incumplimiento de contrato en el servicio de comedor en 2024, casi seis veces más que en 2022". Sobre su provincia, Málaga, "con 59 expedientes abiertos", ha aludido a denuncias desde cinco centros con "comida en mal estado, reparto irregulares o menús que no cumplen los estándares básicos".

Desde Vox, que han recordado que el comedor social "es un servicio complementario esencial que permite a miles de familias conciliar y que contribuye a la formación de hábitos alimentarios saludables de nuestros hijo", han propuesto "un cheque comedor que garantice el acceso al servicio para familias que lo necesiten de verdad, sin despilfarro, con criterios claros de renta y situación familiar". Además, exigen a Castillo "un control, un rigor y exigencia a todas esas empresas concesionarias".

Por su parte, la diputada del PSOE Susana Rivas ha acusado a la titular de Educación de, o bien "manipular los datos que nos transmiten sus intervenciones o mantenerse totalmente ajena a la grave realidad que está sucediendo en los comedores escolares", en los que ha criticado también a Castillo que la comida que se sirve es de "mala calidad" o en "raciones ínfimas".

"Las empresas campan a sus anchas ante la falta de inspección del Gobierno de Moreno Bonilla", ha señalado la socialista, que ha reprochado a la consejera que "se dedican cada curso a subir el precio de este servicio mientras sigue bajando la calidad".

Rivas ha apuntado a Castillo que "lo que pretenden de alguna manera es privatizar también el servicio de comedor escolar. Y lo decimos porque nada más que hay que ver los pliegos para ver que ya solo pueden acceder a las licitaciones las grandes empresas", ha mantenido. "Su modelo de gestión que en la mayoría de los casos depende de la concesión a una empresa privada que impide que la Administración disponga de un control efectivo sobre su prestación", ha añadido.

La diputada del PSOE también ha criticado a la consejera que "la mayoría de las familias andaluzas pagan ya 130 euros al mes, un 11,2% más que en el curso pasado por este servicio, para recibir a cambio un modelo de catering de línea fría".