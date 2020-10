Bravo recalca que el presupuesto para 2021 no será "expansivo" y ve "posibilidades de acuerdo" con todos los partidos

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha insistido este miércoles en el Parlamento en que el Presupuesto de la comunidad para 2021 no será "expansivo", sino que se mantendrá en unos términos similares a los del presupuesto del presente ejercicio, y ha considerado que existen "posibilidades de acuerdo" con todos los partidos, con los que ya mantenido reuniones, sin que existan "líneas rojas".

Bravo ha comparecido en la comisión parlamentaria de Hacienda y Financiación Europea para dar cuenta de los asuntos abordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 5 de octubre. A este respecto, ha recordado que el Ministerio de Hacienda ha fijado una tasa de referencia del déficit en 2021 del 2,2% "no obligatoria para el subsector comunidades autónomas, y que permitiría a las autonomías mantener el nivel de gasto en el ejercicio 2021 del presupuesto actual".

Ha añadido que el Ministerio ha planteado que, de ese 2,2% de deuda, "el 1,1% sea una transferencia que realice el Gobierno de España", de forma que, "en principio, la mitad de la deuda la asume la administración central, y la otra mitad, el restante 1,1%, será deuda que asuman las comunidades autónomas". Ha considerado que "esta cuestión arroja mucha incertidumbre sobre los efectos, dado que no conocemos cuáles serán definitivamente los criterios que utilice el Ministerio para distribuir entre las comunidades autónomas dicho 1,1%, ni qué tratamiento se le va a dar a la liquidación de las entregas a cuenta en los ejercicios 2021, 2022 y 2023".

Según el consejero, desde el ministerio no se remitió a las comunidades los documentos soporte de sus propuestas, como la suspensión de las reglas fiscales en el ejercicio 2020-21. Ha indicado además que la información sobre las entregas a cuenta llegó una vez que concluyó el CPFF, cuando en tiempos anteriores se entregaba en el primer semestre del año y en este caso ha sido el 5 de octubre.

En cuanto al presupuesto de la comunidad para 2021, el consejero ha señalado que tiene muy presente que quedan dos semanas para su presentación en el Parlamento y ha indicado que el actual Gobierno andaluz ha demostrado su "compromiso presupuestario", sabiendo lo que tiene que hacer.

Se ha mostrado convencido de que los andaluces están "encantados" con que Junta y partidos sean capaces de sentarse para hablar de las cuentas del próximo año y ha insistido en que hay "posibilidades del acuerdo": "Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca".

El consejero ha puesto en valor que todos los partidos compartan como una prioridad la preservación de los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad y las políticas sociales, y que demanden la eliminación de gastos superfluos, al tiempo que también ha destacado que ya todos hablen de la necesaria colaboración público-privada, aunque con sus respectivos matices.

"Si comparemos a Vox y a Adelante, encontramos puntos de conexión", ha expresado el consejero, quien no ha aclarado si el presupuesto para 2021 alcanzará la cifra de los 40.000 millones, algo sobre lo que el PSOE-A le ha pedido explicaciones en la comisión.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LOS DATOS

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha manifestado que, tras lo ocurrido en el CPFF, la Junta está en condiciones de elaborar unos presupuestos andaluces para 2021, que deben estar orientados a blindar la educación y la sanidad públicas y las políticas sociales. Ha pedido a la Junta, ante la negociación que ha abierto con los grupos, "transparencia y que exista un acceso puntual a todos los datos puntuales" y se trabaje en términos de rigor, dando cuenta de cómo se van a reflejar en las cuentas los acuerdos con los agentes sociales, el Plan Andalucía en Marcha o el dictamen de la Comisión parlamentaria sobre la recuperación de Andalucía. También ha pedido al consejero que comparta los planteamientos en relación con los fondos europeos.

Ha indicado que todas estas cuestiones aún no han tenido respuesta y ha insistido en la voluntad del PSOE-A de dialogar sobre las cuentas del próximo ejercicio, pero ha reprochado al consejero que no se haya tenido acceso al texto articulado del presupuesto para 2021 que ayer se sometió al Consejo de Gobierno.

Por su parte, el parlamentario del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que el CPFF ha demostrado ser una "balada triste porque la realidad de los hechos nada se parece a la construcción del relato que está haciendo el Gobierno central". Ha indicado que es una evidencia que las entregas a cuenta han bajado y van a bajar, concretamente un 0,26 por ciento menos en 2021. Ha considerado que el Gobierno central está pidiendo a las comunidades que no hagan presupuestos expansivos, y ha señalado que en el "mejor de los casos" los andaluces van a recibir del Estado en 2021, sin contar los fondos europeos, una cantidad que no llegará ni a los cien euros más por habitante, lo que arroja unas cifras "peores" que en años anteriores teniendo en cuenta la situación de crisis.

El parlamentario de Ciudadanos Carlos Hernández White ha señalado que ante la grave crisis que estamos viviendo, los andaluces piden a los partidos que vayamos juntos y coordinados y que actuemos conforme al interés general. Ha indicado que el cumplimiento de las reglas fiscales en el año 2019 por parte de Andalucía nos ha puesto en una condiciones "mejores" para afrontar esta crisis. Ha señalado que la Junta ya ha marcado sus prioridades de cara a los presupuestos de 2021: La sanidad, la educación, las políticas sociales y la creación de empleo. Ha considerado también fundamental la colaboración público-privada.

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha valorado que la última reunión del CPFF haya supuesto "acabar con las reglas fiscales para 2020 y 2021" y que se garantice "más financiación para las autonomías". Ha indicado que, tirando por lo bajo, Andalucía contará con 4.800 millones para ir en la línea que está marcando Europa y que está asumiendo el Gobierno de España. Ha pedido al consejero que reconozca que se trajo "buenas noticias" del CPFF y ha indicado que ahora la pelota está en el tejado de la Junta en relación con la elaboración del presupuesto de la comunidad para 2021, que deben ser "expansivos". "Si no tenemos unos presupuestos expansivos será porque el Gobierno andaluz es un incompetente", ha apuntado Ahumada, quien ha rechazado la política de bajada de impuestos del Ejecutivo andaluz y le ha pedido eliminar "gastos superfluos" como en publicidad y propaganda.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha calificado de "irresponsables" las declaraciones de la ministra de Hacienda "regocijándose de lo que podemos gastar como si ese dinero cayera del cielo y no se tuviera que devolver". Ha calificado de muy peligroso el aumento del déficit en el año 2021 para las comunidades, porque el "criterio no va a ser igual para todas". Ha pedido a la Junta que sea "prudente" en el gasto público de cara a los presupuestos para 2021, eliminando todo gasto superfluo que no genera ningún beneficio para el interés general, como las subvenciones a organizaciones ideológicas. Ha indicado que el gasto público tiene que estar centrado en la educación y sanidad públicas, en políticas sociales y en políticas de empleo, al tiempo que ha abogado por la reducción de impuestos.