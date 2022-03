La Junuta señala cálculos de una caída del 2% del PIB regional por el paro de transportistas

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha sostenido este miércoles que el Gobierno andaluz está recibiendo datos que advierten de que el paro de transportistas puede asestar un golpe de "más de 1.000 millones" en el tejido productivo de la comunidad, lo que "puede suponer una caída de dos puntos, o de dos puntos y medio, en el PIB de Andalucía".

Blanco se ha expresado en estos términos a preguntas de periodistas durante la entrega en Sevilla de los galardones 'Andalucía hacia el futuro', que organizan Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol.

Preguntada sobre las consecuencias del paro para Andalucía, la consejera ha respondido que "desde el punto de vista del empleo aún no se pueden calibrar", aunque sí ha subrayado que están "muy en contacto" con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para conocer cómo esta afectando al tejido productivo.

"Ellos ayer mismo por la tarde nos hablaban de más de 1.000 millones de euros lo que puede estar suponiendo. Para el PIB eso puede suponer una caída de dos puntos, dos puntos y medio en Andalucía, no le digo en España. Lo cierto es que cuanto más siga la huelga más se van a agravar las consecuencias económicas y de empleo", ha subrayado.

En este sentido, Blanco ha apuntado que la comunidad "hay 31.000 autónomos del transporte" que "se están viendo afectados muy seriamente por esta huelga", si bien "también podemos hablar de empresas, empresas que están parando, que están haciendo ertes ahora mismo pues porque no pueden asumir el coste de la electricidad, o porque no les llegan las materias primas, y entonces tienen que parar la producción".

Sobre este aspecto, la consejera ha reiterado que "si la huelga continua también podemos vislumbrar una avalancha de ERTEs, a lo mejor no similar a la que se produjo" en la primavera de 2020, con la llegada de la pandemia, "pero sí en una cuantía sustancial".

En cualquier caso, ha insistido en que se necesitan medidas cuanto antes y que la fecha prevista por el Gobierno, el próximo 29 de marzo, implica que "ya vamos tarde". "Las fuerzas están a punto de agotarse y las consecuencias para el tejido productivo si esto sigue así pueden ser irreversibles", ha advertido antes de apelar al Ejecutivo central a que "tome cartas en el asunto".

"Las ayudas tienen que llegar en tiempo y forma", ha apuntado. Blanco ha defendido que lo que pide el sector "no son medidas desorbitadas, son sensatas y con el conocimiento del tejido productivo". "Ellos no están en huelga porque quieren y porque están en contra del Gobierno o porque son de un partido político que está en contra de los partidos que sustentan el Gobierno de España; están en huelga porque no pueden más", ha afirmado.