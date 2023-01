La Junta y los rectores andaluces estudian fórmulas con las que estabilizar plazas de postdoctorales

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno, (c) en la foto de familia con los rectores andaluces, los decanos de Málaga y el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, (6i) durante el acto de apertura del curso académico 2022-2023.

SEVILLA, 14 Ene.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y los rectores de las universidades públicas andaluzas están estudiando fórmulas con las que lograr estabilizar plazas de investigadores postdoctorales y lograr así retener el talento más joven en los campus universitarios.

En una entrevista con Europa Press, el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha reconocido que la "dificultad de retener el talento está siendo una realidad generalizada en todo el sistema universitario español". Para intentar paliar esta situación, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha trasladado a los rectores su "deseo en firme" de poner en marcha propuestas que Castro califica de "muy interesantes", un extremo que confirman fuentes del departamento de Gómez Villamandos.

Una de las fórmulas que está estudiando la Junta con los rectores es la publicación de convocatorias anuales "potentes" para postdoctorales con las que "seleccionar por méritos indiscutibles" a aquellos jóvenes investigadores que "van avanzando en su carrera". Una convocatoria que "llevaría garantizada la aparición finalmente de una plaza para que puedan concursar" a ella en igualdad de oportunidades, detalla el rector de la US.

Sobre la retención de talento y las condiciones laborales del colectivo investigador universitario, Castro ha reconocido que su "deseo es no poner umbral" y que todos puedan lograr una plaza pero "tengo un límite del que no me puedo evadir". "En las grandes convocatorias nacionales, como la Ramón y Cajal, la Universidad, inmediatamente que sale una resolución, se pone en marcha para dar la posibilidad a que los candidatos elijan Sevilla".

"Les presentamos como un aliciente el potente plan propio de la US", recuerda, aunque "con todo y con eso, no tenemos la posibilidad que nos gustaría de que todos, en sus diferentes escalas, se puedan quedar. Y ahí vienen las razonables y sensatas demandas que hacen" los investigadores, aludiendo, por ejemplo, a un grupo de un centenar de ellos que han solicitado una cita al Rectorado para arbitrar una solución a los problemas que tienen para pagarse estancias fuera de Sevilla.

El rector de Sevilla aboga por "políticas a medio plazo" para la captación de talento joven y el "desarrollo" con normalidad de las ofertas públicas de empleo, como la que la US tiene prevista para este año, pendiente de autorización. "No vemos en el horizonte dificultades para que desarrollemos esa oferta pública de empleo", apunta, al tiempo que deja claro que con estas medidas de nuevas plazas "no se soluciona la longevidad de la Universidad de Sevilla y del sistema universitario español". Para eso, remarca, "se requieren políticas a medio plazo de captación de talento joven".

En el caso de la US, en la próxima década, está prevista la jubilacion de 1.773 profesores (colectivo PDI, Personal Docente e Investigador). El rector explica que estas jubilaciones están relacionadas de manera "muy directa" con la "edad de las facultades". "Todas son suficientemente adultas como para que el perfil sea longevo", siendo Medicina y Filosofía "singularmente longevas".