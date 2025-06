Junta recuerda que el Gobierno de España tiene que establecer marcos legales para el aprovechamiento del alga invasora

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha asegurado que el posible aprovechamiento industrial del alga asiática invasora, que afecta a buena parte de las costas andaluzas, entre ellas Cádiz, Málaga y Huelva, se encuentra "en fase de investigación y desarrollo a la espera de disponer de los marcos legales necesarios" que tiene que establecer el Gobierno de España.

Las comisiones de Industria y de Turismo del Parlamento de Andalucía han contemplado este miércoles sendas preguntas relativa al aprovechamiento y a la afectación del alga invasora pronunciadas por la portavoz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, quien ha recordado los problemas que la presencia de estas algas están teniendo en las costas andaluzas tanto para el turismo como para los recursos de los ayuntamiento que hacen frente a estos arribazones.

Respecto a su aprovechamiento, Paradela ha recordado que organismos regionales como el Ifapa está desarrollando varios investigaciones con el objetivo de avanzar en el conocimiento sobre esta especie invasora, además de existir ya estudios orientados a la valorización y posible aprovechamiento de esa alga por parte de la industria alimentaria, la farmacéutica y la industria de fertilizantes, entre otros.

El consejero ha recordado que en 2020 el Ministerio de Transición Ecológica incluyó al alga invasora en el catálogo de especies exóticas, impidiendo con ello su comercialización, lo que "a priori impide su aprovechamiento con fines económicos".

"La comercialización de especies incluidas en el catálogo con fines de control o erradicación únicamente se podría autorizar en el marco de estrategias, planes y campañas que deben aprobarse a tal efecto, y en estos momentos no existe ningún plan de acción ni campaña de erradicación, por lo que la autorización para el uso comercial de la alga asiática es, a día de hoy, inviable", ha lamentado.

En su turno pregunta, la portavoz de Por Andalucía ha alertado sobre los efectos nocivos de esta especie invasora, que está perjudicando a la actividad pesquera, sobre todo a barcos pequeños, al manchar redes y perjudicar a la pesca, además del ataque a la biodiversidad marina al darse ya "un 80%" de reducción de las especies.

A esto se suma, ha recordado, el gasto económico que están sufriendo los ayuntamientos para tratar de retirar las toneladas de arribazones que se van acumulando en sus playas para que estas estén en condiciones óptimas para la ciudadanía y el turismo.

SIN DATOS SOBRE LA AFECTACIÓN DEL ALGA EN EL TURISMO

En cuanto a la repercusión que pueda tener la presencia del alga invasora en las playas de los municipios costeros, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha señalado que la Consejería no tiene datos concretos que todavía pongan de manifiesto en este momento cuál es el impacto pernicioso o no y a qué nivel se está produciendo.

No obstante, a preguntas del grupo Por Andalucía en la comisión de Turismo, Bernal ha recordado que ciertamente las competencias en materia de gestión del medio natural corresponden a la Consejería de Medio Ambiente, aunque Turismo tiene también "un papel catalizador y de apoyo en determinadas políticas, porque también mejoran y facilitan la creación de productos turísticos y el desarrollo de otra economía alternativa para muchos municipios".

Así, ha señalado que la Junta "no ha estado de brazos cruzados, no solamente en el área de la Consejería de Turismo, tampoco en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que se ha venido trabajando en estrategias centradas en impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo para estudiar posibles usos sostenibles de biomasa" con estas algas, además de "reforzar la vigilancia y monitorización para actualizar su expansión" para su retirada, manejo y secado en relación con la biomasa.

En este sentido, ha añadido que "ha sido el propio Gobierno de España el que no ha permitido avanzar en esta línea, porque con una lectura un poco equivocada de la normativa, no ha aprobado ningún plan de acción nacional contra esta especie, pese a estar obligado por la legislación comunitaria", por lo que hay una "negativa" al tratamiento como fórmula para hacer esa biomasa, "no generando un cultivo de alga asiática, sino para la que se produce en las costas recuperarla y poderla utilizar".