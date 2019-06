Registrados un 60% más de MENA y Vox ve falta "de prevención" en inmigración

Actualizado 21/06/2019 14:11:13 CET

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha explicado que han sido 1.257 los menores extranjeros no acompañados (MENA) que han llegado a Andalucía en el primer cuatrimestre de 2019, un 60% superior respecto a los 781 del mismo periodo de 2018, y ha defendido que "es una situación que ha pasado casi desapercibida gracias a una respuesta ágil" en su comparecencia parlamentaria en comisión ante una pregunta de Vox, formación cuyo portavoz Alejandro Hernández ha declarado que "no nos comemos a los niños" y ha descrito la atención a la inmigración como "un plan de lucha contra los incendios, pero no de prevención, qué hacemos para que no se produzcan más incendios".

Rocío Ruiz ha proclamado como "una obligación inexcusable" la atención a los menores inmigrantes, que ha sustentado en un marco legal formado por el Código Civil, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros.

"Andalucía va a seguir asistiéndolos", ha insistido la consejera, quien ha descrito una curva estadística de llegada de menores inmigrantes no acompañados a Andalucía, que repunta en 2017 con 3.313 menas respecto a los 2.500 de 2004, y ha alcanzado los 7.807 en 2018. "Fuimos inmigrantes y ahora somos acogedores", ha apostillado la titular de Igualdad.

Ruiz, que ha narrado "una presión migratoria de magnitud desconocida", ha reclamado "una mayor implicación" de la Unión Europea y de España porque "no podemos ir solos" y ha asegurado que el recién concluido viaje que ha comandado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Marruecos, éste "ha incidido en el viaje en la ayuda de la Unión Europea".

Ruiz ha descrito que la actuación de la Junta con los menores inmigrantes se encamina a tres ámbitos: la atención urgente para las llegadas, un programa de acogida y diagnóstico y el de inserción sociolaboral. Para esta triple atención la consejera de Igualdad ha contabilizado 1.209 plazas, de las cuales, 180 plazas se corresponden para el primer programa, 201 plazas para el segundo y 828 para el tercero y ha afirmado que se acometerá "un seguimiento exhaustivo sobre la ocupación diaria y las llegadas".

"Mi competencia es la protección del menor, sean nacionales o de fuera", ha resumido como hoja de ruta de su departamento, para proseguir argumentando que "nuestros menas son niños" y la competencia de la Junta de Andalucía, al igual que con los menores nacionales, es alcanzar "su reagrupación y garantizar sus derechos en el seno de sus familias.

VOX: EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

"Lo único que perseguimos es el cumplimiento de la ley", ha manifestado el parlamentario de Vox Alejandro Hernández sobre la percepción de su formación de los menores inmigrantes y ha apelado en este sentido a "un humanitarismo básico como obliga la ley"

En su relato ha descrito los tres errores, que, a su juicio, se cometen ante la inmigración, "no se prioriza la reunificación familiar", ha apuntado en primer lugar, a la que ha añadido "la falta de voluntad política por llegar a una solución" y la ausencia de "normas ad hoc para afrontar estos problemas".

Alejandro Hernández ha descrito "la demogogia" que envuelve a la inmigración al asegurar que "en televisión se va a ver un bebé" cuando ha afirmado que sólo "el 7,13% de los menas son menores de 14 años" y ha retratado como "algo generalizado" el rechazo de la población a la instalación de "un nuevo centro de menores extranjeros".

En este punto la consejera de Igualdad ha hecho extensivo ese rechazo de la población autóctona a los centros de MENA "también hacia los centros de menores" y ha instado a "avanzar y ser solidarios".