La Junta reitera "dudas legales" para apoyar a Abengoa y rechaza cometer "los mismos errores" que los gobiernos del PSOE

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha afirmado este viernes, sobre la disposición del Gobierno andaluz a aportar los 20 millones en liquidez a Abengoa que la empresa anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que "hay dudas legales sobre que se puedan aportar fondos a una empresa que se encuentra en una situación financiera muy difícil".

Durante su comparecencia informativa en Sevilla para presentar los Presupuestos de la Junta de 2021, Velasco ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que "este Gobierno no va a cometer los mismos errores que el Gobierno anterior por decisiones que se adoptaron para hacer llegar recursos a empresas en dificultades".

Este viernes expira el plazo que Abengoa trasladó a la CNMV para conseguir la aportación de 20 millones de la Junta de Andalucía que la multinacional presentó en agosto al organismo regulador dentro de su plan de reestructuración y de refinanciación.

El martes, 3 de noviembre, Abengoa trasladó a la CNMV que seguía sin tener "confirmación alguna" de la Junta de Andalucía de esa aportación de 20 millones y apuntaba que en consecuencia estará "gravemente comprometido" el futuro del grupo, circunstancia que le llevaría a tomar "las decisiones que le correspondan para proteger los intereses de Abengoa Abenewco 1, S.A. y de todos sus grupos de interés".

El consejero de Transformación Económica ha esgrimido que "muchos de ellos", en referencia a altos cargos de gobiernos socialistas, "se encuentran en los tribunales por haberse cometido ilegalidades", que ha explicado en el hecho de la aportación de recursos a empresas "cuando legalmente no podía hacerse".

"No hay nada nuevo que no se haya reiterado", ha traslado Velasco ante las preguntas de los periodistas, quien ha argumentado de entrada que "la Consejería que dirijo no tiene ningún instrumento, ningún mecanismo legal, para hacer llegar fondos a la empresa".

"La Agencia IDEA está centrada exclusivamente en las pequeñas y medianas empresas", ha apostillado el consejero de Transformación Económica para descartar la implicación de esta agencia pública empresarial de la Junta en despejar el futuro de Abengoa.