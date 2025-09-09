La Junta reitera que la gestión del foco de gripe aviar en aves es competencia de ayuntamientos, con apoyo autonómico

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado este viernes que la gestión de la afección de las aves en los espacios andaluces por el foco de gripe aviar detectado en las últimas semanas es una actuación "que deben llevar a cabo los ayuntamientos, pero en total colaboración con la Junta de Andalucía".

En declaraciones ofrecidas a los medios en Torres (Jaén), García ha insistido en que la labor de la Junta es "controlar y vigilar" el desarrollo del episodio en Andalucía.

La responsable ha asegurado que las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud están "totalmente coordinadas" e inmersas en la culminación del protocolo de actuación, que posteriormente será trasladado a los gobiernos municipales para informar de los pasos a seguir en caso de sospecha de focos de influenza aviar en parques urbanos y periurbanos en los que existan aves de corral, aves silvestres de forma residencial, otras aves cautivas o láminas de agua como estanques o lagunas.

Sobre las dos nuevas aves muertas halladas este martes en Sevilla, una en el parque de los Príncipes y otra en el de Miraflores, la consejera ha informado de que han sido trasladadas al laboratorio del Ministerio y al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Junta de Andalucía, este último localizado en Málaga, para su posterior análisis.

García ha concluido que, hasta recibir los resultados de las pruebas, no se puede determinar si estos animales también estaban infectados con el virus de la gripe aviar.