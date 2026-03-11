La Junta reivindica avances en igualdad y rechaza "lecciones" de feminismo del PSOE-A "arrasado por machismo sanchista"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López (d), llega a la comisión parlamentaria del 5 de marzo de 2026. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López (PP-A), ha defendido este miércoles que, aunque "queda mucho camino que recorrer", Andalucía "camina con pasos seguros la senda de la igualdad" con el actual Gobierno de Juanma Moreno, al tiempo que ha rechazado "lecciones" del PSOE-A en materia de un feminismo que se ha visto "arrasado por el machismo 'sanchista'".

Ha sido en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento a solicitud del Grupo Socialista sobre políticas públicas de la Junta en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que Loles López ha iniciado esgrimiendo datos que sitúan a Andalucía "con un paso seguro en la consecución de la igualdad".

Así, ha valorado cuestiones como que es la comunidad autónoma "donde más ha bajado el paro femenino desde el año 2018", fecha desde la que, además, "la presencia de la mujer en la empresa andaluza ha crecido un 7,5%", según ha destacado, al igual que la cifra de que se ha reducido en "más de ocho puntos" la "brecha salarial" en Andalucía.

Dicho esto, la titular de Inclusión Social ha defendido que "la igualdad no se trabaja sólo" desde la Consejería que ella dirige, sino "desde todas" las que componen el Gobierno andaluz, y en esa línea ha repasado algunas de las iniciativas puestas en marcha en esta materia desde los distintos departamentos del Ejecutivo de Juanma Moreno.

Entre las iniciativas de la Consejería de Igualdad, ha reivindicado el primer Pacto andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad impulsado en el año 2024, que cuenta actualmente con "57 medidas y 87 millones de euros", así como el "refuerzo" del Teléfono de atención a la mujer --el 900 200 999--, con el que "ya se atiende hasta en 72 idiomas", según ha puesto de relieve.

Ha reivindicado también un impulso a la "coeducación educativa"; el proyecto 'Ampliando Horizontes Profesionales', dirigido a la Formación Profesional "más masculinizada", o la creación, en el año 2025, de la marca andaluza 'Excelencia en Igualdad', dirigida a reconocer a las empresas que "diariamente promueven la igualdad".

Y, para destacar la acción "transversal" del Gobierno andaluz en pos de la igualdad, la consejera ha destacado iniciativas como las destinadas a "favorecer la inclusión laboral de las mujeres víctimas de violencia de género" y a fomentar "el trabajo autónomo entre mujeres", así como el programa 'Preparadas', para la "capacitación digital de las mujeres en el mundo rural", las "deducciones por alquiler de vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género", o "por nacimiento o acogimiento de niños", y por "adopción internacional", según ha enumerado entre otros ejemplos.

También ha destacado la reciente creación de la Mesa de Mujeres Rurales y del Mar Andaluzas, y la aprobación del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (SAS), respaldado "por unanimidad en la Mesa Sectorial", así como el primer Plan de Igualdad de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Loles López ha defendido que todas estas iniciativas, más otras que ha citado, refleja que "trabajar por la igualdad no es una obligación" para el actual Gobierno andaluz, sino "una convicción" del Ejecutivo de Juanma Moreno, que "gobierna y gestiona para la igualdad, porque cree en la igualdad basada en la libertad", según ha sentenciado.

PSOE: "LOS AVANCES NO SON CON DISCURSOS VACÍOS, SINO CON BOJA"

Por el contrario, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha defendido frente a la consejera de Inclusión Social que "lo único cierto es que los avances no se consiguen con discursos vacíos, si no con BOJA y BOE" y ha sostenido que el Partido Popular, "después de 15 años gobernar España y ocho en Andalucía, no han hecho una sola medida para consolidar la igualdad".

Ferriz, quien ha reconocido que "el feminismo no es patrimonio de la izquierda", ha advertido seguidamente de que en el Parlamento "serían muchos menos diputadas" de no ser por la implantación de la paridad en las listas electorales, por lo que ha advertido de que "no puede haber igualdad sin compromiso político real".

"No vengo a debatir con Loles López como mujer, sino como consejera", ha proclamado la diputada socialista, quien ha señalado que "las mujeres están más amenazadas que nunca por un contexto internacional donde avanza la extrema derecha, las fuerzas reaccionarias que odian a las mujeres".

Ha esgrimido Férriz que el Partido Popular llegó a la Presidencia de la Junta de la mano de Vox, y por ello los ha calificado de "pioneros en mercadear con nuestros derechos", al tiempo que ha atribuido a este partido "haber normalizado el discurso negacionista de la ultraderecha", además de que "se han escondido detrás de Vox".

La portavoz adjunta socialista le ha recriminado a la consejera López diferentes situaciones que ha hilado encabezándolas con un "le culpo", entre las que ha mencionado "cargarse el servicio de prevención contra la trata de mujeres"; o "convertir el IAM (Instituto Andaluz de la Mujer) en un organismo devaluado que tenía influencia y ahora no la tiene"; o "la formación obligatoria de los profesionales que atienden a las víctimas", con la crítica añadida de la situación vivida con la actitud de una forense en el reconocimiento a una víctima y que "su gobierno permita a las víctimas que se le revictiminicen".

"La culpo de callarse, de que emitan (en Canal Sur) en 'prime time' programas negacionistas", ha continuado señalando Férriz, mientras ha calificado al llamado teléfono de violencia intrafamiliar de "teléfono negacionista", del que ha dicho que "no puede dar más vergüenza".

"Menuda mochila de piedras han puesto sobre la espalda de las mujeres andaluzas", ha proclamado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, quien ha señalado al Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía como "el ejemplo más claro de la contradicción entre el discurso político y la acción de gobierno".

LA CONSEJERA RECHAZA "LECCIONES" SOCIALISTAS

En su réplica, la consejera ha rechazado las "lecciones" del PSOE-A que, cuando gobernaba la Junta, "dejó caducado durante cinco años el Plan de Igualdad de hombres y mujeres", así como "recortó a la mitad" el programa presupuestario "para la lucha contra la violencia de género", una materia en la que sólo "ejecutaron uno de cuatro euros", según le ha reprochado también Loles López a Ángeles Férriz.

La titular de Igualdad ha denunciado asimismo que el anterior Gobierno socialista dejó "en un titular" la creación de las comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género, así como ha criticado la 'Ley del sólo sí es sí' que "ha sacado a violadores a la calle", y ha preguntado a la diputada del PSOE-A cómo quiere dar "lecciones sobre la protección de las mujeres" si desde el socialismo "han ocultado y negado los fallos de las pulseras" antimaltratadores.

Loles López ha espetado además a Férriz que fue "el Gobierno socialista de Andalucía el que se gastó el dinero de los parados en los prostíbulos", y ha rechazado que dé "lecciones el partido --en referencia al PSOE-A-- que protegió a (Francisco) Salazar, mano derecha de (Pedro) Sánchez, cuando, por vía interna, en el propio partido, se pusieron denuncias por comportamientos inapropiados" de dicho exdirigente socialista.

La consejera ha concluido que, después de la "lista interminable de escándalos" de supuestos casos de acoso que afectarían a representantes socialistas, se puede concluir que "el feminismo socialista ha sido arrasado por el machismo 'sanchista'".