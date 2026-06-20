La Junta renueva por casi 130.000 euros el alquiler de su oficina en Bruselas un año más

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SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) ha renovado el contrato de arrendamiento de la oficina de la Junta de Andalucía en Bruselas (Bélgica) por un año más.

Según recoge el acuerdo publicado en el BOJA del pasado martes 16 de junio, el arrendamiento tiene un valor de 127.320,48 euros (con IVA incluido) en un contrato con un año de duración. La oficina situada en la Rue d'Arlon cuenta con una superficie de 222 metros cuadrados.

La delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas se creó en 1995 como órgano de representación de la comunidad autonómica y de defensa y promoción de los intereses ante la Unión Europea. Asimismo, dos veces a la semana elabora y transmite una nota informativa con las noticias más destacadas de la actividad comunitaria de interés para Andalucía, así como un boletín mensual titulado 'Bruselas-Junta'.

Desde febrero de 2019, Catalina de Miguel García es la delegada responsable de la oficina, nombrada por el Consejo de Gobierno de la Junta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE BARCELONA

En paralelo, la Junta ha publicado la licitación del servicio de limpieza para la oficina del ejecutivo andaluz en Barcelona. El espacio tiene una superficie de 130 metros cuadrados distribuidos entre tres despachos, un aseo, una sala de reuniones, una sala de espera, una office y zonas comunes.

El contrato, publicado en el portal de contratación de la Junta, tiene un valor de 72.379,44 euros (IVA incluido) y una duración de 48 meses.

La oferta recoge que la empresa adjudicataria deberá aportar personal "en número y cualificación suficiente" para el cumplimiento del servicio y establece una presencia diaria de personal, de lunes a viernes no festivos, de una hora y media diarias, con un margen horario entre las 8,00 y las 20,00 horas.

Éste no es el único contrato relacionado con la oficina en la ciudad condal que ha sacado a licitación la Junta esta semana. Este jueves, el portal de contratación publicaba una oferta de servicio de mantenimiento para la climatización del espacio.

Un contrato menor por valor de 2.341,35 euros (IVA incluido) que recoge la revisión y limpieza de los cinco equipos de climatización distribuidos en la oficina, con una duración de un mes.

En ambas ofertas finalizan antes de que acabe el mes de junio el plazo límite de presentar la documentación y la información necesaria por parte de las empresas interesadas.

En septiembre de 2022, el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, anunció la apertura de una delegación del Gobierno andaluz en Cataluña con el objetivo de "captar inversiones" después de eliminar el impuesto de patrimonio y hacer un llamamiento a empresarios catalanes para que trasladasen las sedes sociales a Andalucía.

En 2024, el gobierno andaluz arrendaba el actual inmueble ubicado en la Rambla de Cataluña como sede de la entidad. Desde noviembre de 2025, la exdiputada del PP, Concepción Veray, es la coordinadora de la oficina.