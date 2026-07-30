La Junta renueva a la mitad de los delegados territoriales en Granada

Archivo - Inmaculada Hernández será la nueva delegada de Fomento. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto por el que se establece la organización territorial de la Junta de Andalucía en las ocho provincias y por el que se crean las respectivas delegaciones territoriales. En el caso de Granada, ha renovado a la mitad de los delegados; en concreto los de Sanidad, Turismo, Servicios Sociales, Fomento y Medio Ambiente.

A su vez, el que fuera delegado de Justicia en el pasado mandato, Luis Recuerda Martínez, pasará ahora a dirigir la Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.

La Junta vuelve a recuperar como delegada a Inmaculada Hernández Rodríguez, que no ha repetido como senadora autonómica del PP y ahora asumirá la Delegación territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y de Fomento y Movilidad en sustitución de Antonio Ayllón.

La Delegación de Sanidad y Consumo estará ahora en manos de Teresa Illescas Estévez, que desde 2022 ha sido la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada y que sustituye en el cargo a Indalecio Sánchez-Montesinos.

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local que dirige Vox en el Gobierno andaluz tendrá a José Manuel López Suárez como delegado en Granada. Es funcionario del Estado y cuenta con trayectoria laboral tanto en el sector público como en el privado.

Siguen en sus cargos los delegados Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Gumersindo Carlos Fernández Casas; la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; María del Carmen Lidia Reyes; la delegada de Educación, María José Martín Gómez, y el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, José Javier Martín Cañizares.

Sí hay cambio en la Delegación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que ahora dirigirá Marta Nievas, la hasta ahora vicepresidenta I de la Diputación de Granada y diputada de Turismo y Patrimonio.

Por su parte, la exparlamentaria andaluza Trinidad Herrera será la nueva delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El cargo estaba ocupado por Manuel Francisco García, que concurrió como número 2 en la lista del PP por Granada en las pasadas elecciones andaluzas y salió elegido.