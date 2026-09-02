La Junta se reúne con CTA para conocer el modelo de "impulso a la innovación" y analizar "oportunidades de colaboración"

Reunión del consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, con los responsables de CTA. - CTA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha visitado este miércoles la sede de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) para mantener una reunión con su presidente, Beltrán Pérez, y su director general, Leonardo Bueno, con el fin de conocer el modelo de impulso a la innovación de esta fundación y analizar oportunidades de colaboración.

Nieto ha afirmado que "la Junta está acompañando el potencial tecnológico andaluz con inversiones para la transformación en incentivos a proyectos a través de InnovAndalucía" y ha apuntado que "CTA acredita que este modelo funciona: ha impulsado más de 6.000 proyectos, ha movilizado cientos de millones de inversión y ha canalizado más de 105 millones hacia los grupos públicos de investigación de Andalucía", tal como ha recogido CTA en una nota.

Por su parte el presidente de CTA, Beltrán Pérez, ha ofrecido al consejero el apoyo de esta fundación, que "cuenta con 20 años de experiencia dedicada a promover la innovación tecnológica y, además de ayudar a empresas y universidades para transformar su esfuerzo en I+D+i en rentabilidad, también colabora con las administraciones públicas para acelerar los procesos de innovación".

El director general de CTA, Leonardo Bueno, ha destacado también que la fundación es un referente nacional en Compra Pública de Innovación (CPI) y ha prestado servicios de apoyo a diferentes administraciones en más de 30 procesos de contratación basados en la innovación". Además, Bueno señaló que "CTA ofrece a las entidades que se suman la posibilidad de multiplicar su crecimiento y sus resultados gracias a la innovación".

El consejero de IA ha acudido al encuentro acompañado por el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Raúl Jiménez, mientras que el presidente y director general de CTA estuvieron acompañados por todo el equipo directivo de la fundación.

CTA está contratada por la Junta de Andalucía como entidad colaboradora en las líneas de subvenciones 3 y 4 del*programa InnovAndalucía, al que hizo referencia el consejero, de ayudas para el fomento de actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico, en el Marco del Programa Andalucía FEDER 2021-2027.