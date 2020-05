Junta: La sanidad andaluza sólo ha incorporado a 14 liberados en la crisis del coronavirus porque "no ha necesitado" más

Vox critica que la Junta no haya sumado a todos los liberados sindicales pese a la "necesidad palmaria" de personal en la sanidad

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha cifrado en 14 los liberados sindicales que se han incorporado en Andalucía a sus funciones asistenciales como profesionales sanitarios durante la crisis del coronavirus, con datos actualizados el pasado 24 de abril, y ha explicado que no ha habido "necesidad" de sumar a más, algo que ha cuestionado Vox, cuyo diputado Rodrigo Alonso ha aseverado que ha habido una "necesidad palmaria" de personal en la sanidad andaluza durante la pandemia.

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, después de que el citado diputado de Vox haya preguntado al consejero por "el impacto económico que supondría la incorporación de todos los liberados sindicales vinculados al sector sanitario a sus puestos de trabajo durante los efectos de la pandemia o del estado de alarma".

Jesús Aguirre ha respondido explicando que "a principios de marzo" la Junta celebró una reunión en el Palacio de San Telmo con los interlocutores sociales, al día siguiente de la cual la UGT fue "el primer sindicato que mandó una nota a la Consejería de Salud en la que instaba a que tiráramos de la incorporación" de sus liberados "si lo creíamos oportuno".

"A continuación, fueron el resto de sindicatos mayoritarios de la Sectorial de Sanidad y la Junta de Personal los que mandaron esa misma notificación", según ha continuado Aguirre, que ha argumentado que la Junta de Andalucía sólo ha tirado de liberados sindicales "puntualmente" porque "no hemos tenido necesidad", como tampoco la ha habido, según ha continuado, de recurrir a los "7.800 jubilados que voluntariamente dieron ese paso adelante", o de estudiantes de último curso de Medicina y Enfermería.

VOX: "LA NECESIDAD HA SIDO PALMARIA"

Frente a ello, el portavoz adjunto de Vox ha replicado al consejero que "la necesidad, más que urgente ha sido palmaria", y en la Junta "han tenido que hacer contratación de personal sanitario porque la urgencia lo requería".

Ha aprovechado además para afirmar que tanto UGT como CCOO son sindicatos que "tradicionalmente han estado vinculados al régimen socialista" y deben "muchas explicaciones a trabajadores y al conjunto de los andaluces".

Y es que, según ha enfatizado, "7,4 millones de euros de las residencias de Tiempo Libre fueron ilegalmente apropiados por UGT y CCOO", y a UGT-A "se acusa ahora mismo de malversar casi 41 millones de euros de subvenciones que iban directamente dirigidas a los parados".

El diputado de Vox ha preguntado al consejero si "no le parece que la estructura mastodóntica y gigantesca de los sindicatos es excesiva", y ha recomendado "aliviar la estructura pública y mandar los recursos a sanidad".

En su segundo turno, el consejero de Salud ha reiterado que "no ha sido necesaria" la aplicación "estricta" de la orden que abría la puerta a la incorporación de liberados sindicales "porque hemos estado tirando de la bolsa de empleo temporal de contratación, y en ningún momento nos hemos quedado con falta de personal".

En esa línea, ha concretado que, además de los 14 liberados que se han incorporado como profesionales sanitarios, ha habido "15 solicitudes de reincorporación que no se han tramitado porque no ha sido estrictamente necesario", y ha avanzado que "la demanda no prevé que tengamos que tirar de liberados sindicales otra vez".

Finalmente, el consejero ha revelado que "la utilización de horas sindicales ha bajado en un 21%, con 1.878 horas sindicales menos, durante esta pandemia".