La Junta señala que 143 viviendas dejaron de ser turísticas en el Albaicín de Granada desde el cambio de la norma

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha afirmado este miércoles que la modificación de la normativa en la comunidad autónoma para la regulación de los conocidos como pisos turísticos ha conllevado la cancelación para este uso de 143 viviendas en el Albaicín, 57 de ellas entre principios de este año y el pasado 1 de junio.

Son cifras que el consejero ha dado en su respuesta a una pregunta planteada por el parlamentario del PSOE Gerardo Sánchez relativa a medidas de la Junta ante "la turistificación descontrolada" en barrios históricos de Granada como el Albaicín en la comisión de Turismo y Andalucía Exterior del Parlamento andaluz en la tarde de este miércoles.

Bernal ha referido el Decreto 31/2024, de 29 de enero, por el que se modifican diversas disposiciones en materia de viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros de la comunidad autónoma de Andalucía, y con cuya activación ha defendido que la Junta ha promovido "limitaciones" dentro del marco legal y teniendo en cuenta criterios como la calidad del alojamiento o número de habitaciones, "personas por cada unidad, de baños" o "de climatización".

De las 143 cancelaciones de viviendas que estaban destinadas a uso turístico que ha apuntado desde su entrada en vigor, Bernal ha detallado que 78 se produjeron tras la actuación de oficio de la propia Administración pública, en el marco de sus competencias de inspección o comprobación, mientras que 65 lo fueron a "instancia de parte".

Todo ello en el marco de "esfuerzo conjunto" que el titular andaluz de Turismo ha señalado que da sus frutos en barrios como el Albaicín, siendo la clave en su opinión la "colaboración entre administraciones". En este sentido, ha explicado que la Junta ha puesto a a disposición de los ayuntamientos "todas las herramientas que son posibles" para la regulación de las competencias que le ha cedido en esta materia.

Igualmente el consejero ha planteado si "es el turismo el problema de la gentrificación" cuando "hace 40 o 45 años ya había titulares" de "áreas completas" en ciudades como Sevilla o Málaga que "se encontraban abandonadas" y que hoy están en otra situación "gracias" a "muchos inversores", en su mayoría, ha continuado Bernal, familias que sacan con los pisos turísticos un "rendimiento que apoye al desarrollo de su unidad familiar".

Por ello ha pedido ser "cuidadosos con el relato" pues "el turismo no es el problema de que no haya vivienda" sino la ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez que Bernal ha calificado como "gran fiasco normativo" en tanto hay "más de 600.000 viviendas vacías en Andalucía", las cuales "no son utilizadas para ningún otro fin".

Por su parte, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha pedido al Gobierno de Juanma Moreno que "deje de mirar para otro lado" y adopte medidas para limitar las viviendas turísticas en barrios como el Albaicín o el Realejo y "recuperar la vida en los mismos".

Sánchez también ha reclamado a la Junta que invierta en mejorar infraestructuras y servicios para las personas residentes e impida que estos barrios "pierdan su alma", según ha detallado el PSOE en una nota de prensa al respecto.

"Si Moreno Bonilla no lo hace, lo siguiente que perderán será su atractivo turístico", ha subrayado el parlamentario socialista que se ha mostrado contrario a que el Albaicín o el Realejo "pierdan su identidad y población o que se deshumanicen al desaparecer niños y mayores de sus calles".

PATRIMONIO MUNDIAL

Sánchez ha apuntado que la Junta "no puede asistir impasible a la pérdida de barrios que son Patrimonio de la Humanidad y que en sus pobladores han tenido a sus principales valedores y forjadores de su carácter". En ese contexto, ha subrayado que "la continua transformación de viviendas residenciales en apartamentos turísticos está expulsando a los vecinos del barrio sustituyéndolos por turistas".

Así, ha considerado que el "descontrol" en esta actividad genera inconvenientes al vecindario, por ejemplo, como que "la mitad de las veces no pueda coger el microbús de transporte público que conecta el Albaicín con el centro porque las plazas están acaparadas por turistas".