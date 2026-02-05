La Junta señala que la A-3125 quedará cortada toda la noche a su paso por Baena (Córdoba)

Inundación de la A-3125 en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este jueves que la carretera autonómica A-3125 a su paso por Baena (Córdoba) quedará "cortada toda la noche" y este viernes los operarios volverán a la zona "para intentar limpiar la obra de fábrica que está saturada", lo que provoca el corte de la vía en pk 9+750 y los saltos de agua de los puntos kilométricos 12, 16 y 17.

Igualmente, la administración autonómica ha señalado que a última hora de la tarde también se ha cortado la circulación en la carretera A-3150, en el término municipal de Palma del Río a causa de las diferentes incidencias que han provocado las intensas lluvias y los fuertes vientos de la borrasca Leonardo.

Cabe recodar que en la tarde de este jueves el acceso a la entrada principal del Hospital Infanta Margarita de Cabra ha quedado cortado por la caída de árboles, de modo que la entrada al centro hospitalario se hará por la zona de Urgencias hasta nuevo aviso. En la zona han estado trabajando los bomberos hasta las 18,00 horas.

Igualmente, respecto a la situación de las carreteras de la red andaluza, durante la jornada de este jueves se ha cortado la carretera A-333, del pk 30+600 al 46+500 y en el pk 47+00, entre Iznájar y Priego de Córdoba, por desprendimientos y salto de agua, así como por el desprendimiento del carril derecho, de dos metros de longitud aproximadamente y que parece que va en aumento. En este contexto se están evaluando las actuaciones necesarias.

Por otro lado, la A-4154, en Priego de Córdoba, del Pk 54+300 al 40+000 ha sido cortada por desprendimiento bajo calzada, deslizamiento de talud y caída de árboles y, hasta el momento, no se ha podido trabjar en la zona. La A-3131 ha sido restringida en el PK 15+400, en Lucena, en concreto en el tramo entre Jauja y Badolatosa, por deslizamiento de talud, donde tampoco han comenzado los trabajos de restauración.

La EF-A-331 ha quedado cortada del PK 0 al 3+225, en Rute, por el desprendimiento de talud. Esta carretera está descatalogada y con poca incidencia de tráfico. Igualmente, el acceso desde la A-431 hacia la A-431 R2 desde Córdoba a Posadas ha quedado totalmente cortado en el pk 27+000, aunque hay dos entradas más para poder acceder a Posadas desde la A-431.