La Junta señala que invertir en la rehabilitación de la iglesia Santo Domingo de Jaén requiere "un nuevo marco jurídico"

JAÉN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha subrayado que la inversión para culminar la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén --más conocida como de Santo Domingo por formar parte del convento de los Dominicos-- requiere "un nuevo marco jurídico", porque la cesión por parte de la Diputación "termina en 2026".

Así lo ha indicado a Europa Press el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, quien ha aludido a la complejidad de una manzana en las que están implicadas las administraciones local, provincial, autonómica y estatal de una otra forma, ya sea en titularidad, gestión o petición de uso.

De este modo, el Archivo Histórico Provincial, ubicado en el convento de Santo Domingo, es titularidad de la Diputación, cedido al Estado y gestionado por la Junta. Por su parte, la iglesia anexa de Santo Domingo es titularidad de la Diputación, aunque cedida desde 1992 a la Consejería de Cultura, mientras que el solar del antiguo palacio de Los Uribe es de titularidad autonómica sin que se haya concretado destino tras descartar cederlo al Ayuntamiento para construir el Museo de la ciudad.

En este sentido, ha afirmado que se ha "trasladado a la Diputación que para que la Junta de Andalucía invierta en Santo Domingo tiene que haber un nuevo marco jurídico", dado que el actual convenio "termina en el 2026".

"Hasta tanto los padres de la criatura no digan lo que quieren hacer, no estamos en condiciones de cerrar ningún tipo de acuerdo que suponga el compromiso presupuestario y económico por parte de la Junta. Porque no podemos invertir en un bien que dentro de dos días pase a ser propiedad de la administración", ha comentado.

Al respecto, ha aludido a planteamientos de otras administraciones, como el Ayuntamiento, "diciendo que la parte anexa a Santo Domingo lo quiere para el Museo de Jaén", o la propia Diputación "diciendo que es posible que lo que se habló, que la Junta invertía para que su gestión de Santo Domingo, se hiciera por Ifeja".

INCERTIDUMBRE

Cuestiones que, en su opinión, "genera una incertidumbre que hace que finalmente que Santo Domingo se dude de que vaya a destinarse para lo cual se firmó el convenio y que era prioritariamente, para la ampliación del Archivo Histórico".

El delegado ha señalado que, entre administraciones, las inversiones se producen "en base a colaboraciones y en base a los objetivos que se marcan en el convenio y siempre con una finalidad que permita que el servicio o la titularidad sea de parte de quien pone el dinero".

En este caso, según ha añadido Estrella, el Ejecutivo autonómico "decidió invertir en Santo Domingo en base a un marco jurídico que permitía la ampliación del archivo que gestiona la Junta"

"Si ahora, por un lado, nos dicen que cumple la cesión y que es posible que eso se recupere por parte de la Diputación y que es posible incluso y nos pide que se cambie el archivo de sitio porque el propio ayuntamiento quiere gestionar el edificio del archivo para poner ahí servicios universitarios..., con ese marco de incertidumbre es imposible garantizar ningún tipo de inversión", ha incidido.

VIEJA RECLAMACIÓN

La iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén está cerrada desde 1972 y se sitúa en pleno casco histórico de la capital, muy cerca de otros atractivos patrimoniales como los Baños Árabes y el Antiguo Hospital de San Juan de Dios. Su recuperación y puesta en valor viene siendo reclamada por la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Se planteó, por ejemplo, como sede de los materiales elaborados para la exposición de 1992 'La arquitectura del renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época' o, después, para acoger la muestra itinerante 'Andalucía Barroca', con la que Junta anunció que se reabriría y que al final se pudo ver en la Catedral entre finales de 2008 y principios de 2009.

Por tanto, pese a haber sido objeto de diversas intervenciones en estos años que han sumado cerca de dos millones de euros, sigue pendiente finalizar la rehabilitación. De hecho, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda y la Diputación de Jaén firmaron un convenio marco de colaboración para concluir precisamente la recuperación de la antigua iglesia con cargo al uno por ciento cultural autonómico.

El acuerdo implicaba una inversión de 3,6 millones de euros, de los que el Gobierno andaluz asumiría el 80 por ciento y la Administración provincial, el 20 por ciento restante. No obstante, su ejecución sigue condicionada por las cuestiones referidas por el delegado y que ya planteó el propio Estrella en marzo de 2021 cuando era responsable de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico.