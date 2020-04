Andalucía recibe medio centenar de solicitudes para la salida de ancianos de residencias

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias, José Repiso, ha señalado que han recibido "unas 50 solicitudes" hasta este lunes para la salida de ancianos de las residencias, toda vez que ha indicado que "se sigue haciendo el seguimiento activo a los 1.107 centros sociosanitarios" de la comunidad, y "el 63% de esos centros hoy estarían limpios".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Repiso ha dicho, sobre el dato de que cada cuatro personas muertas por coronavirus en España vivía en una residencia de ancianos, que "por desgracia la letalidad en las residencia en el contexto nacional ha sido mayor", con comunidades autónomas como Aragón,donde los fallecidos en residencias "suponen el 69% respecto al total; en Castilla-La Mancha, el 77%; en Extremadura, el 85%", mientras que en Andalucía estamos en un 37%, la segunda comunidad con mejores datos junto a Valencia".

Repiso ha indicado que "se sigue haciendo el seguimiento activo a las 1.107 centros sociosanitarios y el 63% de esos centros hoy por hoy no tiene ningún caso confirmado ni sospechas, es decir, estarían limpios", todo vez que ha destacado que "de los aproximadamente 45.000 residentes en centros de mayores hay un 3,4% confirmados después de esa oleada de test masivos". "Son datos que de alguna manera nos tranquilizan, aunque que hay que seguir trabajando porque el virus no para y estamos teniendo fallecimientos a diario. Pero es verdad que la alarma de semanas anteriores parece que la vamos superando", ha señalado.

Cuestionado sobre si han sido mucho los mayores a los que sus familiares han sacado de las residencias por la crisis sanitaria, Repiso ha indicado que "no han sido muchas las solicitudes, unas 50 hasta el día de ayer". "Ha sido un número muy pequeño, pero se trataba de normativamente dar esa flexibilidad ante esa demanda", ha afirmado. Así, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad al sector de las residencias, que "durante esta crisis, en muchos casos, ha sido vapuleado y quiero decir que en la gran mayoría de los centros han hecho las cosas magníficamente".

Repiso ha destacado que en Andalucía "hemos ido por delante en todo momento" durante esta crisis e indica que "se montó un equipo enfermería gestora de casos para que no se nos escapara ninguno, hay 23 residencias medicalizadas, cuatro centros de evacuación y fuimos la primera comunidad autónoma que tuvo que intervenir una residencia el 21 de marzo, la de Alcalá del Valle en Cádiz". Además, ha añadido que Andalucía ha sido "la primera comunidad que ha hecho test a todas las residencias de mayores, pero también a todos los trabajadores".

"Sabíamos donde había más personas frágiles concentradas y en la primera oleada se hicieron 82.000 test, 49.000 a usuarios y 33.000 a trabajadores, y luego en una segunda oleada hemos hecho 15.000 más", ha señalado, para añadir que ahora se están haciendo en el servicio de ayuda a domicilio y en otro tipo de centros sociosanitario, y "se está haciendo paralelamente a los profesionales del sistema sanitario".

RECONOCE "HAY MUCHAS LÍNEAS DE MEJORA" EN LAS RESIDENCIAS

Preguntado si habrá que dotar mejor a las residencias de mayores, Repiso ha explicado que "ya se ha conformado un grupo para elevar una propuesta en este sentido" y ha manifestado que "el modelo tiene que mejorarse no solo en Andalucía sino que en el resto de España, y se está trabajando en ese sentido". "Tenemos que mejorar en la atención sanitaria de estas residencias y la atención sanitaria no solo tiene que ir a costa de las residencias también el sistema público tiene que mejorar su atención en este tipo de centros residenciales", ha afirmado, para añadir que "hay muchas líneas de mejora y ahora mismo es el momento" y que "estamos llamados a poner orden y a colaborar con el sector, que son los que están cuidando de nuestros mayores, y no podemos ponernos de perfil".

Asimismo, y a la pregunta de cuándo tuvieron datos por primera vez de positivos en las residencias, Repiso ha contestado que "se montó el equipo de gestora de casos el viernes 6 de marzo y se empezó a tener diálogo con las provincias para empezar a tener una vía de información", porque la Consejería "no podía enterarse dos semanas después de pasar las cosas", y "a partir del 13 de marzo ya empezamos a testar lo que está pasando en estas residencias, estamos hablando incluso de antes del estado de alarma".

Repiso reconoce que "seguramente se podrían haber mejorado muchas cosas", pero ha destacado que Andalucía "ha ido por delante de la mayoría de las comunidades autónomas y normativamente siempre por delante del Ministerio; pero quizás podríamos haber ido todavía más rápido".

Por último, Repiso ha destacado que "hoy por hoy" casi todas las personas que están en la Residencia de Tiempo Libre de la Línea de la Concepción (Cádiz) "no son positivas, están asintomáticas y bien de salud", aunque ha reconocido que la primera semana "pasaron muchas penurias para sacar a los abuelos adelante". "El alcalde, que al principio era muy reivindicativo, el otro día nos dio las gracias por cómo estaban siendo tratados los abuelos de Alcalá del Valle en La Línea".

"Espero que la residencia de Alcalá pueda estar más pronto que tarde a disposición, porque el personal laboral está prácticamente recuperado al cien por cien y es una cuestión de días poderlos trasladar", ha indicado, para añadir que el pasado fin de semana "14 persona" volvieron desde el hotel medicalizado Alcora al Centro de Mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).