La Junta solo mantiene con cierre perimetral a Valsequillo, quedando libre los otros 76 municipios de Córdoba

CÓRDOBA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba se ha reunido este jueves, vía telemática, y ha propuesto, tras analizar los datos epidemiológicos en la provincia relativos al Covid-19, mantener con cierre perimetral solo a un municipio, Valsequillo, en el que sí que está abierta la actividad no esencial, mientras que los otros 76 municipios de la provincia, incluida la capital, no se ven afectados por cierre perimetral alguno, ni tampoco de la actividad no esencial.

De esta forma, el comité, presidido por la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, ha resuelto dejar sin efecto las resoluciones actualmente vigentes y valorar todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de este jueves 25 de febrero, de forma que, se pasa del cierre perimetral en ocho municipios y en dos de ellos además con cierre de la actividad no esencial a una sola localidad con cierre perimetral, pero sin cierre de la actividad no esencial.

La vigencia de estas nuevas medidas será de siete días, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), a partir de las 00,00 horas de este viernes 26 de febrero, proponiendo el comité el cierre perimetral para Valsequillo al presentar una tasa de entre 500 y 1.000 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, en concreto de 574,7 casos.

Igualmente, el comité ha declarado los territorios correspondientes al Distrito Córdoba, que abarca a la capital cordobesa, en nivel de alerta 3 modulada en su grado 1, y lo mismo para los territorios correspondientes al Área Sanitaria Sur, mientras que ha mantenido los territorios correspondientes al Distrito Guadalquivir en nivel de alerta 3 modulada en su grado 1, y lo mismo para los territorios del Área Sanitaria Norte en el nivel de alerta 3 modulada en su grado 1.

De esta forma, los municipios del Distrito Sanitario Guadalquivir, que se mantienen todos en nivel alerta 3 grado 1, son: Adamuz, Almodóvar del Río, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Guijarrosa, La Victoria, Montoro, Obejo, Palma del Río, Pedro Abad, Peñaflor (Sevilla), Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, Villa del Río, Villafranca, Villaharta y Villaviciosa.

Los municipios del Área Sanitaria Norte de Córdoba, que se mantienen todos en nivel alerta 3 grado 1, son: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez, Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, La Granjuela, Los Blázquez, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey y Villaralto.

Por su parte el municipio que engloba el Distrito Córdoba, la capital cordobesa, pasa a nivel de alerta 3 grado 1 y, al igual que todos los municipios del Área Sanitaria Sur, que son: Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, La Rambla, Lucena, Luque, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Santaella y Zuheros.