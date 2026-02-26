La Junta sostiene que la convocatoria de ayudas para entidades sociales ha beneficiado a 765 proyectos andaluces en 2025

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Andalucía. A 26 de febrero de 2026, Sevilla (Andalucía). - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido este jueves durante la sesión de control del Pleno en el Parlamento de Andalucía que los recursos a entidades sociales andaluzas permiten una continuidad de estas en la región, por lo que ha destacado que mediante las convocatorias anuales de ayudas para estas iniciativas sociales, impulsadas por el Gobierno autonómico, han resultado beneficiadas un total de 292 entidades y 765 proyectos financiados en el año 2025.

En respuesta a una pregunta oral formulada por el parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo, la consejera ha sostenido que "hay más entidades beneficiadas y más proyectos financiados" en la convocatoria del 0,7% del IRPF de 2025 en comparación con 2018. "Con respecto a 2018, se han financiado 209 proyectos más", ha afirmado. En este sentido, ha explicado que la última reunión que mantuvo la Junta con estas entidades sociales fue el pasado 12 de enero, y ha puesto en valor que las bases de dichas convocatorias establece la inclusión de ayudas para organismos sociales que representan la mesa del tercer sector, a través de la línea 4.

Al hilo, López ha remarcado durante su intervención que la línea 4 permite que organismos e instituciones sociales más pequeñas o provinciales puedan acceder a la subvención, lo que ha permitido que, según ha subrayado, en esta convocatoria de 2025, se hayan subvencionado 213 proyectos de esa línea, correspondientes a 105 entidades.

Por su parte, Ruiz Espejo ha expuesto que varias entidades sociales le han trasladado a la Consejería de Inclusión Social "su preocupación" por los recortes sufrido en la financiación a sus proyectos tras la resolución de la convocatoria del 0,7% del IRPF del ejercicio 2025. Al respecto, ha criticado que esta situación "puede poner en riesgo la continuidad de estas entidades o de sus programas y, por tanto, la atención a las personas a quienes se dirigen sus acciones", reclamando así a la Junta que atiendan sus peticiones o que establezcan "medidas de compensación" para dichos recortes de las subvenciones a estos proyectos.

En este sentido, el PSOE-A ha pedido al Gobierno andaluz que demuestre "compromiso, interés y confianza" con en estas entidades. "Ni esas entidades, ni las personas a las que atiende, ni a las familias a las que se dirigen merecen esta incertidumbre en la que se encuentran debido al recorte de la propuesta de subvención tras las resoluciones de esta convocatoria, y aún menos que no se les haya contestado", ha afeado Ruiz Espejo, aseverando que eso les dificulta a la hora de fundamentar y de documentar las alegaciones que pueden presentar tras las reformulaciones, porque "el problema está en las bases de la convocatoria que está dejando a muchas entidades sin poder presentarse con las mismas opciones".