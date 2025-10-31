Junta tiende "la mano" sobre el Presupuesto a la oposición pese a sus críticas sobre "deterioro" de servicios públicos

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha expuesto este viernes en comisión del Parlamento los detalles del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2026 y ha tendido la mano a los partidos de la oposición para "enriquecer" el texto, pese a que en sus intervenciones "no han dicho ninguna verdad" sobre las cuentas. La oposición ha denunciado el "deterioro" de los servicios públicos pese a que aumenten los presupuestos, especialmente, de la sanidad pública.

España ha defendido que el de 2026 es "el presupuesto de la credibilidad y de la transformación, ya que Andalucía crece, genera empleo y cumple con equilibrio y rigor", al tiempo que se dedican más recursos a mejorar la vida de los andaluces y menos a pagar la deuda". Se ha referido también al "esfuerzo inversor de las cuentas" ya que la partida para inversiones crece un 10 por ciento hasta alcanzar los 6.413,8 millones.

La consejera también ha destacado que se destinarán en total 1.223 millones en 2026 a facilitar el acceso a la vivienda, promover el alquiler asequible y reforzar la rehabilitación y regeneración urbana, en lo que supone "la respuesta más ambiciosa de la historia al problema de la vivienda".

También ha señalado que las cuentas para el próximo año consolidan la estabilidad financiera alcanzada por la comunidad y mantienen el déficit cero, cumpliendo todas las reglas fiscales por séptimo año consecutivo. La consejera ha recordado que Andalucía sigue sufriendo una "infrafinanciación estructural estimada en 1.528 millones de euros anuales", de lo que ha responsabilizado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE-A, al no abrir el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

"Se está convirtiendo en la persona menos andaluza y más independentista del Gobierno", ha dicho España sobre Montero, a la que ha acusado en varias ocasiones de hacer "cesiones" a los independentistas, en detrimento de Andalucía.

Pese a la "infrafinanciación", según ha añadido la consejera, el Gobierno andaluz ha logrado presentar el presupuesto "más elevado de su historia gracias a la fortaleza de la economía andaluza, el crecimiento del empleo y el aumento del número de contribuyentes". Ha afirmado que los ingresos tributarios crecen un 10,2% y alcanzan los 25.826 millones de euros, impulsados principalmente por el dinamismo del IRPF (que se incrementa en un 10,1%).

"Nuestro modelo fiscal funciona: hay menos impuestos, un millón más de contribuyentes y más ingresos. Hemos demostrado que se puede crecer sin subir impuestos y que la prosperidad nace del dinamismo económico y del empleo", ha señalado.

La consejera ha resaltado "el enorme esfuerzo inversor de la Junta para consolidar el estado del bienestar" en la comunidad. Así, el Presupuesto destina el "63,4% de sus recursos a políticas sociales, más de 32.700 millones de euros para sanidad, educación, dependencia, vivienda y empleo, consolidando así el carácter social del presupuesto andaluz", ha dicho.

"El presupuesto social crece un año más para no dejar a nadie atrás", ha reiterado España, que ha puesto el acento "en que uno de cada tres euros del presupuesto se destina a sanidad, "1.016 millones de euros más que en 2025", y ha añadido que además se contempla un incremento neto de la plantilla del SAS de más de 4.371 profesionales.

Sobre las denuncias que ha hecho el PSOE-A durante la comisión en relación con la situación de la sanidad pública, España ha replicado que quien hizo un "destrozo" de la sanidad fue María Jesús Montero en su etapa como consejera del ramo en anteriores gobiernos socialistas: "Redujo el presupuesto en 1.614 millones; echó a 7.700 profesionales a la calle; cerró 800 camas, y guardó en el cajón a 500.000 andaluces para que no se les computara en las listas de espera".

"Y ahora viene la señora Montero a dar lecciones", ha criticado la consejera, quien se ha referido a los 500 millones en conciertos con la sanidad privada que "firmó" la actual secretaria general del PSOE-A en su etapa de consejera de salud en la Junta. Ha denunciado que, para los socialistas, "antes eran conciertos y eran buenos y ahora son privatizaciones".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, la diputada del PSOE-A Alicia Murillo ha manifestado que la gestión del Gobierno de Juanma Moreno "ha sido un fracaso histórico" y se pone de manifiesto, sobre todo, en la sanidad, que está "peor que nunca", con el "doble de listas de espera", sin posibilidad de "cita" en varias semanas con el médico de atención primaria y con sanitarios "estresados". El fallo en el programa de cribado de cáncer de mama, según ha añadido, ha sido la "mayor crisis sanitaria" desde el Covid y ha pedido a la consejera que el PP-A apoye la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

Para Murillo, no se entiende que con "todos los recursos" con los que ha dispuesto la Junta en estos años, "todos los servicios públicos de Andalucía estén peor que nunca", y ha denunciado que si por algo se define el Presupuesto de la comunidad para 2026 es por los "regalos fiscales a las élites". "Esto se traduce, concretamente, en que se hacen regalos fiscales por 1.477 millones a las élites, frente a los 79 millones para la clase media", ha indicado.

La diputada de Vox Cristina Jiménez ha manifestado que el presupuesto de la comunidad que el Gobierno del PP-A presenta como "expansivo año tras año y que se incrementa en cifras, no mejora ni la sanidad ni la educación ni la dependencia". "A pesar de las cifras, la gestión no mejora", según Jiménez, quien ha recalcado que los andaluces perciben que lo que están pagando con sus impuestos "no repercute en la mejora de los servicios públicos que reciben".

Ha señalado que los errores en el cribado de cáncer de mama han destapado "la caja de los truenos" porque la Junta "no ha hecho nada" y los andaluces tienen que recurrir cada vez más a la sanidad privada. "Y no han fallado los profesionales, han fallado ustedes en su gestión", ha dicho a la consejera.

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que las cuentas de 2026 representan "un fin de ciclo político" por cuanto ha sostenido que el Gobierno andaluz "presupuesta mal", acumula inejecución del Presupuesto actual y los precedentes y en estos momentos tiene un "SAS en jaque" y hay continuismo en las políticas.

Nieto ha sostenido que la Junta de Andalucía "pinta menos dinero del que realmente dispone", con una capacidad de gasto actual sólo inferior en 249 millones a los 51.597,4 millones de 2026, y a esto ha sumado que "gastan peor" señalando que este 2025 concluirá con "en torno a 5.000 millones sin gastar".

La diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha retratado el Presupuesto como "continuista, con una imagen de expansión", al tiempo que ha apelado a la "Andalucía real" para señalar que el salario mínimo en Andalucía "es el máximo para mucha gente", mientras se ha mostrado convencida de que "la economía andaluza es una economía empobrecida, colonizada, dependiente, y periférica".

Ha criticado una política fiscal de "despilfarrar, regalar a sus amigos" cuando lamenta la infrafinanciación de Andalucía, para considerar que las deducciones fiscales de 2026 son "puro marketing político". Ha señalado que "en sanidad y dependencia hay puro continuismo".

El diputado del PP-A Pablo Venzal ha defendido una "gestión" del Gobierno andaluz "prudente e inversora, destinando los mayores ingresos a la sanidad, educación y la dependencia". Ha defendido que lo que más ayuda a transformar la comunidad es el aumento "exponencial de la inversión". Ha indicado que, en cuatro años, se han invertido a través de los presupuesto de la comunidad 23.518 millones.