La Junta trabaja "desde principios de octubre" en dar respuesta a los pacientes en Atención Primaria en 72 horas

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha explicado este lunes que su departamento está trabajando "ya desde principios de octubre" en la nueva planificación de citas en Atención Primaria, con el objetivo de que los ambulatorios den respuesta a los pacientes antes de 72 horas, en el marco de las medidas planteadas la pasada semana en el Debate sobre el estado de la comunidad por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para descongestionar las listas de espera.

En una entrevista en Canal Sur, Hernández ha detallado que a partir del pasado 2 de diciembre, en los distritos de Sevilla, Jaén y Córdoba "se empezó a implantar esta nueva metodología". Esta consiste, por un lado, como ya indicó Moreno, en no reservar más de un 7% de las citas en centros de salud para atender posibles imprevistos. También, por ejemplo, en que "las consultas de enfermería y las consultas administrativas se abran a los canales externos, es decir, a la APP Salud Responde, a ClicSalud+, a Salud Responde" y a "la elaboración de las agendas de sustitución, el refuerzo de la consulta de acogida".

Hernández se ha referido también a "una cuestión muy importante", que antes "no sabíamos cuántas personas solicitaban cita y no la conseguían". Ahora, "gracias a la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicación del SAS (Servicio Andaluz de Salud), se ha a hecho una modificación en el 'back office', un buzón en el que entran todas las citas que nos solicitan los usuarios".

La consejera ha recalcado que ya "sí sabemos cuántas citas hay". "Cuando se solicita la cita por la APP Salud Responde, que es la primera en la que hemos empezado a intervenir, ahí ya no aparece el mensaje de no hay, sino que aparece un mensaje distinto en el que le solicitamos si quiere que le gestionemos la cita, y entonces es cuando en menos de 72 horas recibe una información".

"Contactamos con ellos por teléfono y, además, en base a un desplegable que aparece también, nos podrá decir si la cita que solicita es porque tiene dudas sobre un tratamiento o para renovarlo en el caso de los pacientes crónico", ha indicado Hernández. Este formulario, que permite asignar a cada persona el tipo de cita más adecuada a sus necesidades, ya sea una consulta presencial o una telemática, administrativa o de enfermería, se ha implantado en 87 centros y "esta semana se va a implantar en 181 más". "Lo que queremos es que antes de finalizar el primer trimestre de 2025 ya esté implantado en todos los centros de salud de nuestra comunidad", ha precisado.

Por otro lado, la titular de Salud ha hecho referencia a otra de las medidas planteadas por Moreno, que los médicos puedan ofrecer mayor "continuidad asistencial". En este sentido, Hernández ha recordado que son "horas extra" que los médicos de turno de tarde pueden realizar por la mañana y viceversa.

Sobre otra de las medidas planteadas por Moreno como es la posibilidad de atender a un paciente vía telefónica por un médico de otro distrito o provincia, Hernández ha apuntado que si el paciente presenta "sintomatología de enfermedad de cualquier tipo" y quiere ser atendido por su médico puede tener la cita presencial, además de recordar que "siempre se puede acudir a los centros de salud de urgencia cuando considere que tiene una sintomatología que necesita ser vista sobre la marcha".

ENTENDIMIENTO CON LOS SINDICATOS

Preguntado por si han comentado estas medidas con los sindicatos, ha indicado sobre esta materia que la relación con estas organizaciones "es muy estrecha", ya que "nosotros les hemos planteado que queremos trabajar juntos para dar respuesta a la ciudadanía porque al final es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de la Consejería del Servicio Andaluz de Salud y también suya como representantes sindicales".

Al respecto, Hernández ha indicado que le consta que desde la Dirección General de Personal de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud "se han mantenido reuniones en los últimos meses casi semanalmente". "Yo, de hecho, me he reunido también con las organizaciones sindicales y les he tendido la mano y a la vez les he pedido ayuda porque este es un trabajo de todos, puesto que es responsabilidad de todos dar respuesta a las demandas de la ciudadanía", ha mantenido.

REUNIÓN POR MUFACE

En referencia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que ha sido convocado la Junta en el que se abordará en Madrid la crisis de Muface, la consejera, quien se conectará brevemente --según ha explicado-- a la reunión, espera que "nos den más información", ya que en Andalucía "tenemos 320.000 funcionarios, y si tenemos en cuenta sus familias pueden ser unas 400.000 personas".

"Pensamos que el Gobierno central tiene que dar una solución", ha apuntado la titular de Salud, quien traslada que la atención de estas personas" nos va a tensionar mucho más, porque hay que recordar que estamos infrafinanciados".