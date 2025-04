Junta traslada a PSOE-A su rechazo a una policía autonómica: "Aquí no cuela blanquear los acuerdos con independentistas"

SEVILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha trasladado este jueves en el Parlamento al PSOE-A el rechazo del Gobierno andaluz a la creación de una policía autonómica, apuntando que en esta comunidad no va a "colar" intentar "blanquear y endulzar los vergonzosos acuerdos" del Ejecutivo nacional con los independentistas.

En comisión parlamentaria, Sanz se ha pronunciado así a raíz de que el PSOE-A le haya planteado una comparecencia sobre sus "declaraciones reiteradas sobre competencias, como por ejemplo las relativas a policía autonómica y gestión de aduanas, que pueden ser un peligro para Andalucía, pese a que figuran en el Estatuto de Autonomía".

Para Sanz, el PSOE-A se ha convertido en un partido "radical" que sólo plantea en el Parlamento iniciativas para "buscar la confrontación", y ha considerado "inaceptable, preocupante y triste" que quiera usar la Cámara "para intentar blanquear y endulzar esos vergonzosos acuerdos" del Gobierno central con los independentistas catalanes.

Ha querido dejar claro que los andaluces están "plenamente identificados" con la Policía Nacional, con la Guardia Civil y con la Unidad de Policía Adscrita, a la cual se va a ir dotando de "más competencias y mejores medios" porque merece todo el reconocimiento de la sociedad andaluza.

En este sentido, ha criticado que el PSOE-A haya puesto sobre la mesa la creación de una policía autonómica, detrás de lo cual está el "objetivo de empezar a desmantelar progresivamente la Policía Nacional y la Guardia Civil, como están haciendo en otros territorios de España", como Cataluña, País Vasco y Navarra.

"No tienen suficiente ya con lo que están haciendo en Cataluña, en el País Vasco o en Navarra, que ahora quieren incorporar a Andalucía al desmantelamiento de las estructuras del Estado", ha dicho al PSOE-A: "La única finalidad puede ser, porque ustedes nunca han creído en esto, blanquear y endulzar las cesiones y el chantaje que a nivel nacional les están haciendo los independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez y que ustedes están acatando y aceptando vergonzosamente, traicionando al conjunto de España, la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía".

Para Sanz, los andaluces no "son tontos y saben perfectamente cuál es la estrategia y qué hay detrás de esa idea" del PSOE-A sobre la policía autonómica. "Sería un retroceso muy grave, porque en Andalucía estamos perfectamente organizados con una gran Guardia Civil, una gran Policía Nacional y una gran unidad adscrita de Policía", ha dicho Sanz, insistiendo en que lo que plantea el PSOE-A es "un mal camino y es un serio peligro para el futuro de nuestra comunidad autónoma y para nuestro país".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha considerado "asombroso" que el consejero califique de "un peligro" reivindicar competencias para esta comunidad autónoma que están en nuestro Estatuto de Autonomía. A su juicio, al Gobierno del PP-A se le están cayendo las "caretas" y su único objetivo es estar "permanentemente confrontando con el Gobierno de España y no sabe hacer otra forma de política".

Ha criticado el "falso andalucismo" del Gobierno de Juanma Moreno, que "traiciona el espíritu" del 4D y del 28F: "¿Reclamar nuevas competencias de verdad es un peligro, señor Sanz?". Ha advertido de que renunciar a nuevas competencias es "perder capacidad autonómica y de autogobierno, porque más competencias suponen también nueva financiación". "Más autonomía supone más capacidad política y más capacidad de gestión, pero a ustedes no les importa nada dejar a Andalucía por detrás", ha dicho al consejero.

El diputado de Por Andalucía José Antonio Delgado ha reprochado al consejero que vea como un "peligro" una policía autonómica que está contemplada en el Estatuto de Autonomía y le ha preguntado por qué el PP-A votó en su día la reforma del texto estatutario si había competencias que ahora "no le gustan" y se niega a que esta comunidad las asuma. "¿Por qué Andalucía no puede tener una policía integral, me lo puede explicar?, y no me venga con los chantajes de que se quiere echar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil", ha planteado Delgado, que es miembro de este último cuerpo.