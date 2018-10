La Junta traslada su "total colaboración" al Ayuntamiento de Jaén tras la anulación del PGOU

Publicado 02/10/2018 14:57:48 CET

JAÉN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado que el Ayuntamiento de Jaén cuenta con su "total colaboración" tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Así lo ha indicado este martes la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo, a preguntas de los periodistas sobre la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la que se declara nula la orden de 3 de octubre de 2014 que resolvía la aprobación definitiva del PGOU y ello al no contar con la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), obligatoria por una directiva europea de 2001 y su transposición en la ley estatal de 2006.

Precisamente sobre esta cuestión, desde el gobierno local (PP) se ha criticado la "irresponsabilidad" de la Junta al no haber adaptado "en 17 años" la legislación autonómica a la normativa europea, lo que "ha supuesto un grave perjuicio" para la capital.

Cobo, sin embargo, ha defendido que la Administración regional "tenía una normativa incluso más exigente que la propia directiva de la Unión Europea" y ésta fue la que se estaba "aplicando no sólo en Andalucía, sino también en otras regiones en toda España".

"Da la sensación a veces que es una cuestión prácticamente de marcar la casilla, acompaña este documento o no, cuando lo que la Junta de Andalucía ha exigido medioambientalmente hablando a todos los municipios ha sido incluso más que lo que la directiva de la Unión Europea pedía", ha incidido.

En todo caso, ha subrayado que "lo que sí puede tener claro el Ayuntamiento" es que el Gobierno andaluz está "colaborando absolutamente para que los proyectos clave de esta ciudad salgan adelante". Como ejemplo, "lo ha podido comprobar" con el Palacio de Deportes Olivo Arena, para el que en "prácticamente en 24 horas" se agilizaron trámites "para que estuviera publicado en el BOJA el decreto que daba luz verde" a este proyecto.

"Esta circunstancia que se da (la anulación del PGOU), que se da en otras ciudades, intentaremos solventarla con total colaboración y de forma que los proyectos puedan salir adelante", ha manifestado la delegada.

Ha añadido que, una vez se haga firme la citada sentencia y consecuentemente la anulación del plan, "habrá que trabajar con modificaciones puntuales, pero tiene la total colaboración de todo el equipo de la Consejería a disposición para agilizar todo lo que sea posible".

"No se para nada. Jaén tiene un PGOU, que es más antiguo y es verdad que no contempla algunas de las modificaciones que incorporaba el nuevo, pero sigue teniendo un PGOU y una normativa que permite a través de modificaciones puntuales seguir trabajando", ha declarado Cobo.

Cabe recordar que a principios de año el TSJA dictó una primera sentencia en el mismo sentido de la conocida ahora. No obstante, en aquel caso suspendió en julio la nulidad del PGOU para permitir que las actuaciones se retrotrajeran al momento en el que fueron emplazadas las partes. Lo hizo tras reconocer indefensión del Ayuntamiento al no haber sido emplazado en ese proceso, algo que no ocurre en la segunda sentencia, donde sí fue emplazado como parte.