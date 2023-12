La Junta ve una "cortina de humo" la reforma del subsidio de desempleo: "Propicia economía subvencionada e ideologizada"

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha considerado este miércoles una "cortina de humo" la reforma del subsidio por desempleo, que será de mayor cuantía durante el primer año de percepción, compatible con un empleo durante los 180 días sin pérdida de prestación, y ha asegurado que "propicia la economía subvencionada e ideologizada".

En una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, la consejera ha señalado que con esta "casi cortina de humo" se consigue que "no se hablen de otras cosas, como la amnistía u otros problemas sociales y jurídicos. "En esta reforma no se habla de las políticas activas de empleo, no se habla de que apostemos por una reforma de los servicios públicos de empleo, no se habla porque apostemos por una formación, por una orientación", ha lamentado.

Por esto, Blanco ha tildado de "marketiniana" esta reforma que "incide en la parte pasiva" y "no habla de cómo se pueden activar los trabajadores para incorporarlos al mercado laboral", algo que, a su jucio, es "fundamental".

En esta línea, ha criticado que esta reforma viene "para cobrar los fondos europeos", los 10.000 millones, que cumplía el plazo el 31 de diciembre y "no a ser una reforma profunda" y ha apuntado que "la existencia de un subsidio desincentiva la búsqueda de trabajo, aunque los ingresos no sean suficientes para salir de esa situación".

En este sentido, ha explicado que la permanencia de los subsidios "reduce la empleabilidad de los trabajadores" y, aunque 480 euros "no es un cantidad que permita vivir", "sí te puede abocar a una economía sumergida".

Preguntada sobre la posibilidad de compaginar un empleo con el subsidio, la consejera ha indicado que esta medida viene a responder a una recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y lo que busca es "ir incorporando de forma progresiva a esa persona al mercado laboral durante un tiempo y de forma decreciente podrán compatibilizarlo parcialmente".

"Combinar el salario mínimo con el nuevo complemento supone un fuerte estímulo para acceder a la economía arreglada, abandonando la economía sumergida", ha subrayado, por lo que ha señalado que es "un acierto" y, por tanto, ha llamado a "potenciarlo".

En cuanto a su propuesta de penalizar al parado que no acepta una oferta adecuada, punto que finalemente no ha salido adelante, Blanco ha señalado la dificultad de saber cuál es la oferta adecuada. "Es muy díficil determinarlo porque es un concepto indeterminado", ha apuntado.

No obstante, ha recordado que, según la OCDE, España es "uno de los países donde menos se exige a la hora de la búsqueda activa de empleo" y también destaca "el poco control" que hay en este sentido.