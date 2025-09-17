Junta ve al Gobierno "más preocupado en obligar a empresas a atender en catalán" que en ayudar al aprendizaje de idiomas

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España comparece en la rueda de prensa. A 17 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía - Rocío Ruz - Europa Press

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles que parece que en el Ejecutivo central "están más preocupados en obligar a las empresas a que atiendan en catalán que en ayudar a los jóvenes andaluces a que puedan mejorar su inglés, su francés, su chino".

Es un mensaje que la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno al hilo de la reforma legal que Junts anunció este pasado martes que había pactado con el Gobierno para que los servicios de atención al cliente tengan que ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, con independencia de que la sede de la empresa esté o no en esa comunidad autónoma.

Además, la portavoz de la Junta ha aludido a este asunto al informar del acuerdo que ha adoptado el Consejo de Gobierno para instar al Gobierno de España a "adoptar las medidas de coordinación necesarias para conducir al correcto entendimiento entre los ministerios de Educación, de Asuntos Exteriores y de Trabajo", de forma que el programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros "pueda desarrollarse en Andalucía con todas las garantías necesarias".

En ese sentido, la consejera ha explicado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es el que desarrolla el programa de auxiliares de conversación, y en virtud de estas competencias el que convoca anualmente las plazas, selecciona a los participantes, determina el número que corresponde a cada comunidad autónoma y los asigna.

QUE EL GOBIERNO "DEJE DE AGRAVAR" A ANDALUCÍA

La portavoz del Ejecutivo andaluz ha sostenido que en este asunto se está produciendo "una grave discriminación" por parte del Gobierno hacia Andalucía, y ha señalado que "es hora ya" de que el gabinete de Pedro Sánchez "deje de agravar a nuestra tierra, en este caso, a los estudiantes andaluces, y dé, de alguna forma, las garantías suficientes para que este programa" de auxiliares de conversación "se pueda prestar de forma efectiva en los centros públicos de Andalucía".

La consejera ha lamentado que, "cuando no es por una cosa, es por otra, y se producen agravios en nuestra tierra", como ocurre también, según ha abundado, al hilo de la propuesta de "financiación singular" para Cataluña que "ahora ya no sólo la defienden los independentistas", sino "también el Gobierno catalán" que preside el socialista Salvador Illa, según ha puesto de relieve Carolina España, quien ha incidido en denunciar que "hay muchos campos donde Andalucía está sufriendo agravios por parte del Gobierno central, como pueden ser la dependencia o la migración".

"Nosotros entendemos que el Gobierno no está para gobernar contra Andalucía, sino que debe gobernar para todos, para los que le votaron y para los que no", y "flaco favor le hacen a nuestra tierra con estos agravios permanentes", ha continuado Carolina España antes de advertir de que desde la Junta "seguiremos elevando el tono y la voz siempre que se produzca un agravio para nuestra tierra, y siempre que tengamos que defender a los andaluces y lo que es justo, lo que es nuestro y lo que nos corresponde", ha aseverado.

En ese punto, la consejera ha lamentado que "ahora estamos viendo que están más preocupados" desde el Gobierno central "en obligar a las empresas a que atiendan en catalán que en ayudar a los jóvenes andaluces a que puedan mejorar su inglés, su francés, su chino", y ha advertido de que "parece que el país va a terminar siendo un chiste, porque es increíble lo que estamos viendo en los últimos tiempos".

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

Respecto al citado programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros, desde la Junta han incidido en subrayar que "es la Administración General del Estado la que define la figura de los auxiliares y les da su configuración jurídica y su cobertura legal, mientras que las comunidades autónomas no tienen potestad para decidir el margen de las condiciones establecidas por el Ministerio, ni capacidad de decisión sobre las bases del programa, aunque sí asumen la mayor parte de la financiación".

Ha explicado que, recientemente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha llevado a cabo en Granada y de Sevilla actuaciones inspectoras en materia de régimen económico de la Seguridad Social, para comprobar las condiciones en las que los auxiliares de conversación prestan sus servicios para la Junta de Andalucía.

Este procedimiento de la Inspección de Trabajo "cuestiona el desarrollo del programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía, única comunidad autónoma en la que se han adoptado estas medidas, por lo que la comunidad educativa andaluza es objeto de un agravio respecto al resto de España", han sostenido desde el Gobierno andaluz.

En esa línea, desde la Junta han subrayado que "la Inspección sólo ha actuado respecto a los auxiliares financiados por el Gobierno andaluz y no en relación con los del cupo financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, quedando actualmente bloqueado el desarrollo del programa en Andalucía".

Estas resoluciones han sido recurridas por la Junta de Andalucía, que para el presente curso 2025-2026 tenía previsto incorporar a los institutos públicos a 1.806 auxiliares de conversación, según ha continuado explicando la consejera portavoz, que ha detallado que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional "mantiene su voluntad de adherirse al programa estatal de Auxiliares de Conversación, que aporta una serie de beneficios pedagógicos significativos para el alumnado, el profesorado y el entorno educativo en general".

La Junta ha explicado igualmente que el Programa de Auxiliares de Conversación se basa en los convenios bilaterales de Cooperación Cultural, Científica y Técnica suscritos entre los países participantes, que persiguen "favorecer la participación de estudiantes de los últimos cursos universitarios, así como de titulados universitarios igualmente interesados en esta experiencia, en centros educativos extranjeros".

A través de este programa "se fomenta el conocimiento y la difusión de la lengua y la cultura entre los países participantes", se resalta en la referencia del Consejo de Gobierno, en la que se precisa que, desde el curso 2006-2007, Andalucía ha participado "en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas, consolidando este programa como un pilar fundamental para la internacionalización educativa y la mejora de las competencias lingüísticas y culturales de nuestro alumnado".