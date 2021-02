Andalucía vigilará que el Gobierno no use fondos UE o Covid como "moneda de cambio" para que Illa sea presidente catalán

Junta vigilará que el Gobierno no use fondos UE o Covid como "moneda de cambio" para que Illa sea presidente catalán

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha advertido este miércoles de que estará vigilante para que el Gobierno central no use los fondos Next Generation de la Unión Europea, los fondos Covid o la financiación autonómica para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat catalana.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha querido dejar claro que Andalucía va a estar "en máxima alerta" ante el reparto de los fondos europeos que tendrán que llegar de la UE y no va a permitir que el Gobierno central "mercadee con lo que es de todos para intentar gobernar en Cataluña".

"Ni los fondos europeos Next Generation ni los fondos Covid ni el sistema de financiación autonómica deben ser una moneda de cambio para conseguir que Illa (PSC) sea presidente de la Generalitat", según ha dicho Bendodo.

"Estaremos muy atentos desde Andalucía y no vamos a permitir ni una jugada más por debajo de la mesa como tan acostumbrados nos tiene el Gobierno socialista", según ha recalcado Bendodo, para quien el papel que lleva ejerciendo Andalucía desde hace dos años, que "es velar por que se respete el pacto constitucional y de igualdad entre las comunidades tiene que estar más vigente que nunca".