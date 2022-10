La Junta niega gestiones o financiación "para beneficiar a un destino en particular" sobre el vuelo con Nueva York

SEVILLA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía no ha dedicado "ningún tipo de financiación ni ha hecho ninguna gestión" para "beneficiar a ningún destino en particular" en alusión a la decisión final de la compañía aérea United Airlines de recuperar la conexión de Nueva York con Málaga frente a Sevilla, que optaba también a este enlace. Frente a las declaraciones del alcalde hispalense, Antonio Muñoz, en las que aseguraba que la Junta había "dinamitado" el trabajo "serio y riguroso" de Sevilla para lograr esta conexión, Bernal ha pedido "huir de localismos".

En declaraciones a los medios durante la supervisión de los trabajos de traslado de piezas del Museo Arqueológico a San José de la Rinconada de cara a los trabajos de rehabilitación del inmueble, el titular de Turismo ha defendido que son "temas técnicos los que al final definen dónde se conecta un vuelo", contestando así al primer edil de Sevilla, que ha sostenido estos días que la decisión de la compañía "no responde a criterios de mercado", por lo que "habrá algún factor que haya distorsionado esa decisión empresarial", apuntado a posibles "ayudas que se hayan podido establecer". "Lo que ocurre --ha manifestado el alcalde-- es que cuando el consejero es de Málaga, el viceconsejero es de Málaga y la secretaria general es de Málaga se corre el riesgo de pensar que el turismo es en Andalucía solo la Costa del Sol".

Sobre este particular, el consejero Bernal ha explicado que la Junta trabaja en los comités aeroportuarios de Sevilla y Málaga de manera "absolutamente transparente" y en defensa de "todas las opciones que se nos plantean". "No hay ninguna duda: ni la Junta de Andalucía ha dedicado ningún tipo de financiación ni ha hecho ninguna gestión al margen de ese comité para beneficiar a ningún destino en particular", ha remarcado el consejero. De hecho, ha insistido en que "lo importante es que Andalucía tiene una conexión con EEUU y tendrá más". "Hay que huir de los localismos", ha sentenciado.

En esta línea, el alcalde de Sevilla ha aclarado que "con la Junta o sin la Junta, vamos a seguir trabajando por conseguir conexiones aéreas de larga distancia. Tarde o temprano, van a llegar". "Hay muchas posibilidades en torno a Chicago, Miami, California..", ha enfatizado Muñoz, una reflexión que comparte el consejero andaluz de Turismo, que ha confirmado que "ésa es ahora la motivación". Para ello, ha pedido "dejar que el comité de conectividad trabaje y lo haga con tranquilidad y sin que introduzcamos más distorsiones de las que ya supone trabajar en competencia con otros destinos".