Juntos por Granada pide ante el Supremo que el Gobierno complete el expediente enviado sobre la sede de la Aesia

GRANADA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación civil Juntos por Granada ha presentado un escrito ante el Tribunal Supremo en el que solicita que ordene al Ministerio de la Presidencia que complete el expediente administrativo remitido sobre la designación de A Coruña como sede física de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) al entender que faltan "varios documentos y partes esenciales", entre ellos, las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por las candidaturas que se presentaron, entre las que se encuentra Granada.

En el citado escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el colectivo pone de manifiesto que en el expediente remitido por el Gobierno "no se incluyen los documentos acreditativos de la designación de ninguno de los miembros integrantes de la comisión consultiva" que debe determinar la sede y tampoco están las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por cada una de las candidaturas.

Recalcan que "este documento esencial debe incluirse con el informe preceptivo para la determinación de la sede de acuerdo con el Real Decreto del 22 de marzo por el que se establece el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público estatal".

Juntos por Granada advierte al Supremo, que ha aceptado este lunes el escrito, que en el expediente del Gobierno no está "la puntuación pormenorizada otorgada a cada una de las candidaturas calificadas de excelencia" y tampoco se incluye el documento de entidades públicas y privadas, entre las cuales se encuentra la suya, como impulsores de la candidatura de Granada.

Por todo ello, solicitan a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ordene al Ministerio que complete el expediente administrativo y que hasta entonces se suspenda el plazo dado para que Juntos por Granada alegue sobre la causa de inadmisibilidad interpuesta por el Abogado del Estado.

Fuentes del equipo jurídico de la Asociación Sociedad Civil de Granada han lamentado, en declaraciones a Europa Press, que el informe de la Comisión Consultiva en la sesión en la que "teóricamente se decidió la asignación de la sede física a La Coruña no dice nada de nada", "no está el acta de baremación" ni los nombramientos de los integrantes de la Comisión Consultiva, "que también es decisivo".

"Falta el informe del representante del Ministerio de Economía y Hacienda, que según conocemos, dicen, que informó verbalmente en la reunión (no consta), y de los designados por las dos vicepresidentas (gallegas) del Gobierno", mientras que en la comparativa de la excelencia entre las tres ciudades, y más concretamente entre Granada y La Coruña, Granada es más excelente", advierten.

De hecho opinan que "el elemento que determina según el documento que no venga la sede a Granada es que en el aeropuerto sólo operan cuatro compañías" cuando "La Coruña no tiene aeropuerto, está en Santiago, que tiene casi los mismos operadores que Granada". "Y nada más, sólo que Granada ha competido no contra La Coruña sino contra todo la región gallega, eso sí, exclusión hecha de la ciudad de Orense, que presentó su propuesta aparte, pero que la echan de manera política", sentencian.