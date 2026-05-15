Jupol acusa a Marlaska de enviar a policías nacionales "gratis" a la Operación Paso del Estrecho 2026

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol, ha señalado públicamente "el nuevo abandono" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los policías nacionales destinados a la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, tras la publicación de la convocatoria de Atribución Temporal de Funciones (ATF) para reforzar diversos puestos fronterizos durante el periodo estival. De esta manera, han acusado al ministro de enviar a policías nacionales "gratis" a la operación.

Así, tal y como han destacado en una nota de prensa, desde Jupol han mostrado su "absoluta indignación" ante una convocatoria que "vuelve a repetir el mismo modelo de desprecio hacia los policías nacionales": agentes obligados a desplazarse durante meses para cubrir servicios esenciales en frontera, trabajando en condiciones extremas, sin percibir dietas, indemnizaciones ni compensación económica alguna.

La convocatoria publicada por la División de Personal establece expresamente que estas atribuciones temporales de funciones se realizarán "sin derecho a percepción de indemnización alguna" y obliga además a los agentes interesados a firmar una renuncia expresa a "dietas, indemnización de residencia y a cualquier reclamación económica que se derive" de esta comisión de servicio.

Para Jupol, resulta "absolutamente intolerable" que el Ministerio del Interior "continúe tratando a los policías nacionales como funcionarios de segunda categoría", especialmente cuando la Guardia Civil sí percibe compensaciones económicas durante la Operación Paso del Estrecho, incluyendo dietas y medidas de compensación vinculadas a las vacaciones estivales.

Además, esta convocatoria "vuelve a evidenciar que la Dirección General de la Policía pretende utilizar las atribuciones temporales de funciones como un parche para ocultar las graves carencias estructurales de personal existentes" en Fronteras, especialmente en destinos como Algeciras, Tarifa, Almería, Ceuta, Melilla o Baleares.

Según ha afirmado el sindicato, la OPE supone uno de los mayores despliegues operativos del año, con millones de viajeros y vehículos atravesando los puertos españoles en plena época estival, bajo temperaturas extremas y en condiciones de enorme presión operativa.

Sin embargo, el Gobierno "continúa negándose a reconocer el esfuerzo extraordinario de los policías nacionales que sostienen este dispositivo".

La convocatoria oferta 13 plazas de Oficial de Policía y 230 plazas para Policías en distintos puestos fronterizos, una cifra claramente insuficiente para atender las necesidades reales del operativo. A ello se suma que durante el periodo de duración de la ATF no podrán concederse vacaciones reglamentarias debido a las necesidades operativas del servicio.

Desde Jupol han criticado que muchos agentes deberán asumir de su propio bolsillo los elevados costes de alojamiento y desplazamiento en zonas turísticas y costeras durante los meses de verano, mientras Interior les obliga además a renunciar previamente a cualquier reclamación económica futura.

Asimismo, han señalado que esta situación genera una "enorme desmotivación" entre los policías nacionales, que año tras año "observan cómo el Ministerio del Interior continúa discriminándoles frente a otros cuerpos policiales, despreciando tanto su esfuerzo como su labor esencial en el control de las fronteras exteriores de España".

Por todo ello, desde Jupol han exigido la revisión inmediata de esta convocatoria y reclamamos el reconocimiento de dietas e indemnizaciones para todos los policías nacionales destinados a la OPE 2026, poniendo fin así al agravio comparativo con la Guardia Civil.

Además han pedido que se lleve a cabo una cobertura real y estructural de las vacantes existentes en Fronteras, garantizar el mantenimiento del destino de origen para los agentes participantes y un refuerzo suficiente de efectivos acorde a las necesidades reales del operativo.

"Jupol no permitirá que el Ministerio del Interior continúe vulnerando los derechos laborales y económicos de los policías nacionales ni que se siga utilizando el sacrificio de los agentes como solución improvisada ante la falta de planificación y de personal en Fronteras", han concluido.