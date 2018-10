El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a su pareja en Las Gabias (Granada)

Publicado 26/09/2018 20:40:20 CET

GRANADA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas al hombre que ha sido juzgado desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Granada acusado de matar el 13 de junio de 2017 de un tiro a su pareja sentimental en Las Gabias, unos hechos que reconoció ante el tribunal.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, el jurado, que ha hecho público su veredicto en la tarde de este miércoles, ha considerado, en lo relativo al delito de asesinato, la circunstancia agravante de parentesco, y la atenuante de embriaguez.

En la última sesión del juicio, este miércoles por la mañana, el fiscal ha rebajado de 25 a 19 años de prisión su petición de pena para el acusado, recalcando que el acusado, Ambrosio B.T., reconoció que había matado a su pareja y lo hizo "con bastante detalle", usando para ello una pistola para la que no tenía licencia, con el número de identificación borrado y en cuyo gatillo se encontraron restos de su ADN.

La Fiscalía, que lo ha acusado de un delito de asesinato y de otro de tenencia ilícita de armas, considera además acreditado que disparó muy cerca de la víctima y "de manera sorpresiva", estando él de pie y ella sentada, por lo que no pudo repeler el ataque, todo ello bajo los efectos del alcohol, que "le afectó levemente" a la hora de reprimir sus impulsos y ha sido considerado un atenuante de la pena.

La defensa, que se sumó al relato de hechos que hizo el fiscal, recordó a los miembros del jurado que su cliente reconoció los hechos y mostró su arrepentimiento pese "a saber que le iba a costar una condena de 19 años". "Él ha decidido que su mujer se merece que la verdad salga a la luz de su boca, asumiendo la grave pena de prisión", agregó la letrada.

En la primera sesión del juicio Ambrosio B.Y. señaló que "no sabía lo que hacía": "Me puse muy mal (...) cogí la pistola y disparé sin saber por qué", explicó a preguntas del fiscal sobre cómo ocurrieron los hechos en torno a las cuatro de la madrugada de aquel 13 de junio. Posteriormente cogió el coche y huyó a casa de su hermana, en el polígono, aunque poco después se entregó en la Comandancia de la Guardia Civil.

Según el relato del fiscal, en el piso superior de la vivienda se encontraba el hijo de la víctima, un joven de 28 años aquejado de síndrome de Asperger. El acusado afirmó que "no vio al niño" en ningún momento, pues "estaba en su cuarto".