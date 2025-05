Justin Timberlake arrasa en el Icónica Fest de Sevilla ante más de 16.000 espectadores en su único concierto en España

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El cantante y exlíder de N'Sync, Justin Timberlake, ha arrasado en la noche de este viernes sobre el escenario del Icónica Santa Lucía Fest, celebrado en la Plaza de España de Sevilla. Más de 16.000 seguidores se han dado cita en el que ha sido su único concierto en España este 2025, para corear a pleno pulmón grandes éxitos como 'Mirrors' o 'SexyBack'.

Con esta actuación, el festival da el pistoletazo de salida a su quinta edición, que contará con un cartel compuesto por artistas de la talla de Kylie Minogue --en su única fecha en Andalucía--, Maná, Pet Shop Boys, Chayanne, Myke Towers, Ozuna, Leiva, Rigoberta Bandini, Jean-Michel Jarre, Cypress Hill, Residente y Love of Lesbian, entre otros.

Timberlake ha aparecido sobre al escenario en torno a las 22,30 horas, recibido por una ovación ensordecedora, con mensajes como 'I love you Justin' y una multitud de pancartas de apoyo que se agitaban entre el público. Antes de comenzar el concierto, el artista se dirigió a los miles de fans llegados desde toda España y distintas partes del extranjero con unas palabras que encendieron aún más los ánimos: "Sevilla os estaba esperando".

La velada ha comenzado con 'Mirrors', una de sus canciones más emblemáticas, que fue coreada de principio a fin por un público completamente entregado. A continuación, interpretó 'Cry Me a River', reviviendo la intensidad emocional de los años 2000, marcados por su mediática ruptura con Britney Spears.

El repertorio ha continuado con temas como 'No Angels', 'LoveStoned', 'Like I Love You' y 'My Love'. Sin embargo, el momento del clímax del espectáculo ha llegado con 'Sexy Ladies', canción que ha desatado el entusiasmo del público, especialmente entre los asistentes de entre 30 y 40 años, que han vibrado con los movimientos enérgicos del cantante sobre el icónico escenario de la Plaza de España.

El espectáculo ha continuado con una energética secuencia de temas, entre ellos, 'Play', 'Señorita', 'Summer Love' y 'Suit & Tie'. Poco después, el ambiente ha alcanzado su punto álgido con el éxito 'Can't Stop the Feeling', que ha hecho saltar al público y ha llenado de buenas vibras cada rincón del recinto.

A continuación, el artista estadounidense ha ofrecido un momento íntimo con una versión acústica de 'Selfish', demostrando su conexión emocional con la audiencia. El repertorio ha seguido con las interpretaciones de 'What Goes Around', 'Holy Grail' y 'TKO', manteniendo al público entregado. Tras este bloque, un DJ ha amenizado la espera durante el breve descanso del artista, ofreciendo una sesión musical que ha mantenido el ritmo y la energía del evento.

Finalmente, Timberlake ha regresado al escenario con 'Let the Groove Get In', tema que ha servido de antesala a uno de los momentos más esperados de la noche, 'SexyBack'. Con esta emblemática canción, el cantante ha puesto el broche de oro a una noche inolvidable, ante un público eufórico y un lleno absoluto en la Plaza de España.