Juventudes Socialistas pide a Moreno "no entorpecer" bono de alquiler joven del Gobierno y llegue "a todos los rincones"

SEVILLA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, ha instado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a poner "todos los medios a su alcance" para que el bono de alquiler impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que beneficia especialmente a los jóvenes pueda llegar "a todos los rincones" de Andalucía.

Moyano ha instado a Moreno a "no entorpecer" el desarrollo de estas ayudas financiadas por el Gobierno central que tienen que ser gestionadas por las comunidades autónomas, según una nota de esta organización socialista.

El dirigente socialista ha realizado un llamamiento para que "ningún joven que se quede sin acceder a esa ayuda por la desidia de la Junta de Andalucía".

Moyano ha remarcado la intervención de la parlamentaria socialista Beatriz Rubiño en el Pleno del Parlamento de Andalucía cuando interpeló a la Consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para exigirle eficacia en la gestión de estas ayudas.

Para Moyano, la Junta de Andalucía tiene que poner "toda la carne en el asador y todos los medios que tenga a su disposición para que esa ayuda pueda llegar a todos los rincones de Andalucía".

"Ya que el Gobierno de Moreno Bonilla no quiere colaborar, no quiere poner dinero de sus cuentas públicas, al menos que no entorpezcan las ayudas del Gobierno de España para el acceso a la vivienda de todos los jóvenes andaluces", ha argumentado el secretario general de JSA.

El dirigente socialista ha llamado la atención sobre el hecho de que el acceso a la vivienda es "uno de los principales problemas" que tiene la juventud andaluza, por eso ha celebrado la puesta en marcha de este bono de alquiler joven por parte del gobierno de Pedro Sánchez, "un gobierno progresista".

Tal como ha recordado Moyano, este bono de alquiler joven supone una ayuda de 250 euros para todos aquellos jóvenes menores de 35 años y durante un periodo de dos años. Esa ayuda se podrá emplear en alquileres que tengan un coste mensual de hasta 600 euros, cifra que podrá ser ampliada a 900 euros en aquellas zonas que estén más tensionadas.