El juzgado absuelve al coordinador de IU en Fuente Palmera (Córdoba) al que denunció por agresión un militante del PSOE

El coordinador local de IU en Fuente Palmera, Francisco Javier Sánchez. - IU

CÓRDOBA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Posadas (Córdoba) ha absuelto al coordinador local de IU en Fuente Palmera (Córdoba), Francisco Javier Sánchez, respecto a la acusación de agresión que, vía denuncia, presentó contra él en marzo del pasado 2024 un militante del PSOE, quien afirmó haber recibido un puñetazo en la espalda por parte de Sánchez durante la celebración de una junta vecinal en la ELA de Ochavillo del Río, dependiente de Fuente Palmera.

A este respecto, IU ha afirmado en una nota que, "una vez más, se demuestra la instrumentalización de la política por parte del PSOE" en Fuente Palmera y Ochavillo, ya que "la justicia vuelve a desmontar un nuevo circo orquestado para seguir ocultando su nula capacidad, gestión y falta de proyecto en toda la Colonia" de Fuente Palmera.

La sentencia, a juicio de IU, "certifica el 'modus operandi' del PSOE en los últimos años, con ataques personales, bulos, falsedades y denuncias políticas a los vocales y al equipo de gobierno de IU, así como al alcalde de Fuente Palmera", en este caso mediante "una denuncia falsa e instrumental de carácter político, con unas acusaciones muy graves, de índole personal y totalmente infundadas, como ha verificado la justicia".

Según el relato de IU, la referida junta vecinal de Ochavillo "se celebró el pasado 20 de marzo 2024" y durante su desarrollo el militante socialista que interpuso la denuncia "estuvo increpando, insultando y provocando, tanto a los vocales de IU, como al alcalde de Fuente Palmera, allí presente, como así ha sido probado en el proceso judicial".

Por ello, desde IU exigen "la inmediata dimisión de la portavoz del PSOE en la Colonia, Rocío Moyano, del presidente de la ELA, Manuel Arjona" y del diputado provincial del PSOE José Antonio Romero, entonces portavoz socialista en la Diputación cordobesa, "por las acusaciones falsas e infundadas vertidas en la rueda de prensa convocada por el PSOE anterior al juicio".

Con todo ello, según IU, "se vuelve a demostrar un nuevo montaje del PSOE" de Fuente Palmera, "con una denuncia totalmente falsa, que viene a sumarse a las agresiones verbales y acusaciones que IU viene sufriendo en los últimos años, como la denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de la Colonia, que fue archivada. Una nueva verguenza política orquestada para ocultar la oposición poco útil" del PSOE en Fuente Palmera, "y la nefasta gestión en Ochavillo del Río".

Desde IU se ha asegurado que Francisco Javier Sánchez "tiene una trayectoria intachable en su ámbito político y docente en Fuente Palmera durante décadas, y ha tenido que sufrir unas acusaciones, imputaciones y un enjuiciamiento falso, mucho antes de celebrarse el juicio, lo que demuestra una vez más la planificación para hacer el máximo daño posible" en "su imagen pública", para así "debilitarlo personalmente e intentar minar su reputación".

Por ello, por parte de Francisco Javier Sánchez y de IU de Fuente Palmera "se van a adoptar cuantas medidas judiciales y políticas sean necesarias para la defensa y el restablecimiento del honor frente aquellas manifestaciones y acusaciones realizadas por personas que, careciendo de fundamento alguno, pudieran haber constituido denuncias falsas o actos destinados a perjudicar su reputación personal y profesional intencionadamente".