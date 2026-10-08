El Juzgado desestima la demanda de la familia de Gójar (Granada) que quería adoptar a su hija de acogida

Archivo - Edificio judicial de la Caleta. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de acogida de Gójar (Granada) que quería adoptar a la niña de siete años que convivió con ellos durante 17 meses se ha mostrado "consternada" y "decepcionada" tras conocer "la negativa" de la justicia a sus pretensiones, y estudian recurrir.

Ellos habían reclamado al Juzgado el retorno de la pequeña a su hogar en régimen de acogida temporal y que se instara a la Junta para iniciar los trámites que les permitieran constituirse como familia de acogida permanente o familia de adopción.

Sin embargo, el juzgado ha desestimado la demanda sin darles "ninguna opción", según ha informado a Europa Press el padre de familia, Pepe Ferrer, quien reconoce que tanto él como su mujer están "muy tristes" con esta decisión judicial.

Pese a todo, ha avanzado que "seguirán en la lucha" y estudiarán recurrir la sentencia, que a su entender "ha incurrido en contradicciones y falsedades" asumiendo los argumentos de la Administración.

El juicio se celebró el pasado 5 de octubre en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2. Ya en ese momento, la Fiscalía se mostró contraria a las pretensiones de los padres de acogida y sostuvo que lo más favorable para la menor era que continuara en la situación actual, "en guarda con fines de adopción".

Los padres de acogida argumentan que la pequeña se encuentra en una fase de adopción "muy prematura" y el proceso adaptativo que ha iniciado con el potencial padre adoptivo "puede ir bien o mal", mientras que con ellos "lleva más tiempo, ha creado vínculos y está plenamente adaptada".

Según su relato, la pequeña llegó en diciembre de 2024 a su hogar "en un estado físico lamentable" y con "terrores nocturnos". No obstante, fue adaptándose a su nueva realidad y al final del acogimiento, "mostraba una integración plena", no solo con la familia y con los vecinos, sino también en el colegio.

A partir de diciembre de 2025 se les informó de que la niña iba a pasar a adopción y de que se iba a iniciar un proceso de acople con una familia monoparental masculina, pero la familia mostró su oposición por la "estabilidad emocional" de la pequeña y propuso acogerla de forma permanente.

Esta petición no fue atendida y se les dijo que la decisión "estaba tomada", según se desprende de su demanda. El 8 de abril, se resolvió el cese del acogimiento y el día 23 de ese mismo mes "la Administración con apoyo de la Policía Autonómica, supuestamente se llevó a la menor del colegio en el que cursaba sus estudios, "sin que se le ofreciera la oportunidad de despedirse de su familia ni de sus compañeros ni de su entorno social", según argumentan.