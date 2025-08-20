El juzgado envía a prisión al detenido acusado de causar un incendio en una iglesia de una pedanía de Granada

Archivo - Fachada de los Juzgados de Motril, a 25 de agosto de 2023 en Motril, Granada (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Motril (Granada) ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del varón detenido este pasado fin de semana acusado de provocar un incendio y causar daños en una iglesia de la pedanía de El Pozuelo del municipio granadino de Albuñol.

Así lo han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultadas por Europa Press que han aclarado que, inicialmente, se le atribuyen tres presuntos delitos al detenido.

En concreto, se le atribuyen un presunto delito de daños agravados, un delito de odio y un delito contra los sentimientos religiosos, según han precisado las mismas fuentes, que han explicado igualmente que la causa la llevará el mismo juzgado de Motril que ha decretado el ingreso en prisión del arrestado porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

Fue este pasado domingo, 17 de agosto, cuando la Guardia Civil detuvo a un hombre de nacionalidad extranjera por supuestamente provocar un incendio en la iglesia de Santiago de la pedanía de El Pozuelo que se produjo sobre las 15,00 horas de ese día, y para quien este miércoles se ha ordenado su ingreso en prisión provisional.