Juzgan este miércoles en Granada al acusado de intentar matar a un conocido en un karaoke

Archivo - Real Chancillería de Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra el hombre acusado de intentar matar a un conocido con el que discutió en un pub karaoke de la capital en la madrugada del 13 de abril de 2024.

El presunto agresor, de 53 años, está acusado de un intento de homicidio por el que la Fiscalía solicita que sea condenado a una pena de siete años de prisión y otros siete de libertad vigilada, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

La víctima y el presunto agresor llegaron juntos aquella noche, al filo de la una madrugada, a este pub karaoke situado en la calle Torre de los Hidalgos.

Allí iniciaron una discusión por causas que no han trascendido, lo que motivó que el acusado saliera del local provocando a su acompañante para que fuera con él, a lo que éste se negó.

Una vez que había salido al exterior, y ante la negativa del otro a acompañarle, volvió a entrar en el citado establecimiento y presuntamente se abalanzó sobre él con un objeto punzante y le propinó diversas acometidas en el tórax y el abdomen.

La Fiscalía considera que esta agresión fue de "riesgo vital" pues la cavidad torácica alberga órganos imprescindibles para la vida, como el corazón y el pulmón, cuya lesión puede ser incompatible con la supervivencia.

Por ello, le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que, además de la pena de cárcel, pide que se le imponga la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la víctima durante 12 años.