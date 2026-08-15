Juzgarán a dos hermanos y una mujer a quienes atraparon con heroína, cocaina y metadona en Motril (Granada)

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiena Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar el próximo mes de septiembre a tres personas, dos hombres hermanos y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con drogas en Motril. La Fiscalía pide cuatro años de prisión y 1.000 euros de multa para cada uno de los hombres, mientras que para la mujer pide cinco años e idéntica multa.

Así se desprende del escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, y en que se se precisa que a los encausados se les encontró en posesión de heroína, cocaína y metadona en la referida ciudad de la Costa Tropical granadina en noviembre de 2022.

Así, en el relato de los hechos, se precisa que estos tuvieron lugar en el barrio de San Antonio de Motril cuando una patrulla de la Policía Nacional captó a los encausados cuando subieron a un coche y huyeron a toda velocidad. Finalmente, varias patrullas logaron interceptar el vehículo, conducido por la mujer, quien iba acompañada por los otros dos ocupantes encausados.

En el registro del vehículo se les encontraron 39 papelinas de heroina con un peso total de 0,25 gramos un una pureza del 40,7%, dos bolsitas de cocaína con un peso de 2,45 gramos y una pureza del 89,2% y ocho comprimidos de metadona, así como un rollo de papel de aluminio empezado con el que habían preparado las papelinas de heorína. También se les intervinieron 160 euros. El valor de la droga en el mercado era de unos 350 euros.

Tras la detención los entonces detenidos pasaron dos días en prisión, y ahora la Fiscalía los considera autores de un delito contra la salud pública, de forma que para los dos hermanos pide cuatro años de prisión y multa de 1.000 euros para cada uno de ellos, mientras que para la mujer, de origen extranjero, pide cinco años de cárcel y también 1.000 euros de multa.