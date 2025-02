Karina, "súper feliz" y "sorprendida" por la Medalla de Andalucía, agradece esta "gran ilusión"

JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante y actriz Karina se ha mostrado este lunes "súper feliz" y "sorprendida" por la Medalla de Andalucía de las Artes: "No me lo esperaba", ha asegurado no sin agradecer una distinción que ha calificado como una "gran ilusión".

Así lo ha indicado a Europa Press después de que el Consejo de Gobierno haya acordado esta distinción en el marco del Día de Andalucía y que, junto al resto de los galardones, será entregada el próximo viernes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

"Estoy súper feliz, muy contenta, sorprendida... porque la verdad es que no me lo esperaba. Y súper agradecida a todas las personas que han hecho posible esta ilusión. Porque es una gran ilusión recoger esta medalla", ha declarado.

Un reconocimiento que, además, es especial en tanto llega de la tierra que la vio nacer. "¿Cómo voy a perder mis raíces, si es donde aprendí a andar, donde aprendí a hablar...?", ha destacado Karina, quien ha añadido que Jaén también ha marcado lo que es: "una mujer con ilusiones siempre y con esperanza".

En este sentido, ha señalado la capacidad para reiventarse en una dilatada trayectoria en la que no han faltado grandes éxitos y en la que también ha habido momentos menos buenos ante los que ha respondido con esa actitud.

"En definitiva, es mi trabajo, es lo que he hecho desde que tenía 15 años. Lo que sí he dejado un poquito de lado, porque, aunque dicen que no, los años pesan, han sido los conciertos. Ya eso de estar hora y media o dos cantando, imposible", ha comentado.

Eso sí, "si hay, por ejemplo, algún evento donde se cante un par de canciones o tres, pues encantada" lo hace, al igual que no deja Instagram y viene realizando colaboraciones en los últimos tiempos, como la del programa 'Aquí la Tierra' de la TVE.

Una actividad diversa que quiere mantener. Mientras tanto, tiene una cita destacada el próximo viernes en Sevilla, donde acudirá para recoger personalmente la Medalla de Andalucía, según ha adelantado la artista, quien ha lanzado un "beso gigante" a su "tierra querida" y a todos los que la "han apoyado".

TRAYECTORIA

Karina nació en Jaén en 1945 y a los 12 años se trasladó a Madrid con su familia. Trabajó como dependienta en unos grandes almacenes mientras estudiaba solfeo y piano, lo que aumentó su pasión por la música y la llevó a presentarse a varios concursos radiofónicos.

Después de participar en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, fue elegida para protagonizar un anuncio publicitario y pudo grabar su primera canción, 'Bikini amarillo'. Su nombre artístico surgió de casualidad cuando, al encontrarse con el artista Torrebruno, éste la saludó con el apelativo cariñoso de 'carina' (queridita en italiano), algo que gustó a sus promotores, que le propusieron cambiarlo por parecerles el original poco comercial.

En 1963 grabó sus dos primeros EP encabezados por sus canciones 'Puff' y 'Dile'. La compañía Hispavox aprovechó el lanzamiento de ambos para promocionarlos de forma simultánea en Portugal, lo que introdujo ya a partir de entonces el nombre de Karina en el mercado internacional.

En septiembre de ese año se produjo su debut televisivo con canciones propias en el programa Ráfagas musicales. Un año después, en 1964, grabó algunos temas con Los Pekenikes, y poco después con Los Jaguars. Colaboró también con Los HH en 'Surfside 6'. Empezó a partir de este momento una etapa de grandes éxitos con canciones como 'Me lo dijo Pérez', 'Muñeca de cera', 'Romeo y Julieta', 'Las flechas del amor', 'La fiesta' o 'El baúl de los recuerdos'.

Karina representó a España en el Festival de Eurovisión de 1971, celebrado en Dublín (Irlanda), donde quedó en segundo lugar con la canción 'En un mundo nuevo', que se grabó posteriormente en francés, alemán, inglés, italiano y portugués y fue promocionada en varios países europeos e hispanoamericanos. En 1978, se marchó a México, donde interpretó rancheras, para volver a España en 1982.

A mediados de los 90 regresó a los escenarios con la obra teatral 'Entrañables 60', con tal éxito de público que los productores cambiaron el formato y pasó a convertirse en un espectáculo a modo de macrconcierto con el nombre de 'Mágicos 60'.

En 2003 participó y ganó el concurso de Telecinco 'Vivo cantando: los años dorados', gracias al voto del público, en el que participaron numerosos cantantes de los años 60 y 70 del siglo pasado.