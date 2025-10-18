Kike Balenzategui gana el Certamen de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén con la obra 'Llenando la satala'

Archivo - 'Llenando La Satala', De Kike Balenzategui, Primer Premio Del XVIII Certamen De Fotografía De La Fundación Caja Rural De Jaén. - FCRJ - Archivo

JAÉN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen titulada 'Llenando la satala', de Kike Balenzategui, ha conseguido el primer premio del XVIII Certamen de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén, al que han concurrido 463 instantáneas.

A este galardón, dotado con 3.000 euros, se suman otros dos, que han recaído en las fotografías 'El frío camino a la ciudad', de Alejandro Nicolás Pérez, y 'Depuradora', de Alejandro Cos de Azcona. Recibirán 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

"Estas tres imágenes representan algunos de los aspectos que queríamos reflejar con este concurso. Ámbitos como la depuración y reciclaje de aguas residuales para su nuevo uso que podemos ver en la imagen del tercer galardón, la referencia del segundo premio a una importante obra hidráulica del siglo XVIII y un primer premio que nos recuerda la importancia del acceso al agua potable", ha explicado la responsable del área cultural de la fundación, Pilar Rodrigo.

La decimoctava edición del Concurso de Fotografía de la Fundación Caja Rural de Jaén, homologado por la Federación Andaluza de Fotografía (FAF) y la Confederación Española de Fotografía (CEF), se ha centrado en la divulgación y promoción del objetivo de desarrollo sostenible número 6, bajo el lema 'Agua es vida'.

El jurado --formado por José Hidalgo, Gracia Moya, José Luis Ojeda, Ángela Kayser y Katy Gómez-- ha escogido las fotografías ganadoras, así como una selección de 36 imágenes participantes, entre un total de 463 instantáneas presentadas por más de 120 fotógrafos.

Esta selección formará parte de la exposición itinerante, que iniciará su recorrido en el Hospital de Santiago de Úbeda el próximo 20 de noviembre, fecha en la que producirá la entrega de galardones. Posteriormente, la muestra llegará a otras localidades jiennenses, así como a centros educativos en los que se pueda trabajar los conceptos asociados al ODS agua limpia y saneamientos.

Al respecto, la Fundación Caja Rural de Jaén ha recordado que, desde 2021, viene apostando por la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante su certamen de fotografía. Esta iniciativa ya ha abordado, en ediciones anteriores, aspectos como el hambre extrema, la educación, el cambio climático y la sostenibilidad en las ciudades.

A través de 'Hambre cero', 'Educar para transformar', 'La Tierra, corazón de la vida' y 'Ciudades y comunidades sostenibles', las fotografías ganadoras y una selección de otras imágenes participantes, han permitido configurar distintas exposiciones que ya han visitado más de una decena de municipios de Jaén.