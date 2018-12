Lagartija Nick y SON Estrella Galicia se unen este miércoles al festival benéfico 'Help Me Please'

Publicado 18/12/2018 19:21:25 CET

GRANADA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Lagartija Nick y SON Estrella Galicia se unen este miércoles, a las 20,00 horas, a 'Help Me Please', el festival cultural de carácter benéfico de Granada, con un concierto en el Lemon Rock Bar & Hostel, en el centro de Granada.

Según ha informado SON Estrella Galicia en una nota, los ingresos irán destinados íntegramente a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

La meta de esta asociación es que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos "recuperen la libertad y la dignidad, haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores".

Desde el pasado 2017, 'Help Me Please' no solo recauda fondos a través de su festival para apoyar proyectos vitales de ONG's, eligiendo cada edición una temática diferente; también realiza campañas de visibilidad sobre dicha problemática, "profundizando en la materia y aportando sus conocimientos en la divulgación de los proyectos elegidos".