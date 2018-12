Lamentan la "falta de voluntad política real" para abrir vías pecuarias en el Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén)

Publicado 01/12/2018 11:08:42 CET

ANDÚJAR (JAÉN), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Medioambiental para la Conservación de Plantas y Animales (Ameco) de Andújar (Jaén) ha lamentado la "falta de voluntad política real" para la apertura de vías pecuarias en el Parque Natural Sierra de Andújar, donde en la actualidad están abiertas dos de las 18 vías de este tipo.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente del colectivo, Emilio Rodríguez, quien ha explicado que "no hay novedad" y "parece que todo sigue en borrador, como hace un año y como el pasado marzo". Se ha referido, de este modo, a la marcha que impulsaron hace nueve meses para pedir a la Junta de Andalucía la derogación de la Orden de 23 de diciembre de 2003 para que vuelvan a abrirse, con las cautelas medioambientales que sean oportunas.

"Vemos que no hay voluntad política real de cambiar la situación y estamos ya planteando nuevas marchas. De hecho, queremos dejar pasar la Navidad, pero entre finales de enero o febrero volveremos a la reivindicación", ha comentado no sin incidir en que esta medida contribuiría a que "la sociedad sienta el parque como suyo y no como algo ajeno".

Rodríguez ha explicado que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, se comprometió a estudiar y llevar a cabo una reapertura de las vías pecuarias. Posteriormente, en noviembre de 2017, la Delegación Territorial en Jaén planteó una propuesta para eliminar las restricciones, de modo que sean accesibles para la ciudadanía aunque con distintos grados, y a la que se tenía que dar el visto bueno en Sevilla.

"No sabemos de dónde no viene la voluntad. Parece que desde Medio Ambiente están dispuestos, pero dentro de la misma Junta de Andalucía no han querido y al final la realidad es que no hay solución", ha afirmado el presidente de Ameco.

Ha aludido, en todo caso, a la "complejidad" del asunto en el que "todas las administraciones tienen que poner de su parte". Así, aunque "el responsable directo es la Junta porque es la que da la autorización", el Ayuntamiento también tiene que hacer su parte con sus caminos".

Rodríguez también ha recordado que Ameco colabora con la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), desde la que, junto a Ecologistas en Acción se ha llevado al Parlamento Europeo la situación de estas vías en Andalucía. "Se comunicaron con nosotros para incluir el Parque Natural Sierra de Andújar como uno de los referentes donde no se está cumpliendo la norma de vías pecuarias y caminos públicos", ha agregado.

PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén planteó en noviembre de 2017 la eliminación de restricciones en las vías pecuarias del Parque Natural Sierra de Andújar, de manera que sean accesibles para la ciudadanía aunque con distintos grados.

Este espacio protegido de casi 74.000 hectáreas cuenta con 18 de estos caminos. Sin embargo, sólo dos (el del Cordel de los Molinos y el de Fuencaliente) están abiertos al uso público. En los 16 restantes se limitó esa utilización en virtud de la Orden de 23 de diciembre de 2003 debido, fundamentalmente, a la existencia en su entorno de especies muy sensibles como el lince ibérico, el águila imperial o el buitre negro.

La propuesta plantea la apertura de diversos tramos que afectan a las 16 que actualmente están cerradas. De esta forma se recogen siete tramos de acceso libre, seis de acceso restringido a personas en periodo de cría, mientras que el resto del tiempo sería libre, y once tramos de acceso limitado, de modo que previa solicitud al parque se podría autorizar esos pasos. El proyecto se plantea para diez años y revisable cada dos años.

Esta propuesta fue remitida a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en Sevilla, que debe estudiarla así como buscar el pronunciamiento de los directores de los distintos programas de conservación, como el lince ibérico, águila imperial y buitre negro, a los que se ha solicitado informe sobre la apertura de estos caminos.