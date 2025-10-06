Lanjatrans solicita concurso voluntario de acreedores por sus problemas financieros

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo logístico Lanjatrans, un operador especializado en el transporte por carretera nacional e internacional con sede en Peligros, en el área metropolitana de Granada, ha solicitado concurso voluntario de acreedores, el cual está admitido a trámite.

Así lo han indicado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, que han detallado que la tramitación del concurso de acreedores la lleva el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada. La admisión a trámite es el paso previo a la declaración de concurso, que es el paso que realmente inicia el procedimiento concursal.

Este puede prolongarse durante años dependiendo de las dificultades que vayan surgiendo, han concretado estas mismas fuentes después de que Ideal haya adelantado este lunes la solicitud de la empresa, que daba lugar a la admisión a trámite a finales de septiembre.

Fuentes conocedoras del proceso consultadas por Europa Press han detallado que el pasado agosto la empresa ponía en conocimiento de sus trabajadores, algo menos de un centenar, los problemas económico financieros por los que atravesaba, y que han venido repercutiendo en su actividad.

El 9 de septiembre Lanjatrans y Lanjatrans Oil oficializaban a su vez en la Delegación de Empleo de la Junta en Granada una solicitud de Expediente de Regulación de Empleo, la cual entraba en el correspondiente proceso de comprobación y análisis, si bien queda ya en el ámbito judicial pendiente de la declaración del concurso.