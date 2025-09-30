Lateral Abierto se consolida como escaparate del arte contemporáneo emergente en Granada

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada acoge del 9 al 12 de octubre la segunda edición de Lateral Abierto, una propuesta que permite abrir al público los espacios expositivos de la red Lateral y varios estudios de artistas de la ciudad, en un horario amplio durante todo el fin de semana.

Se trata de unas jornadas de puertas abiertas que ofrecen al visitante la oportunidad de conocer de primera mano el funcionamiento de los proyectos artísticos adscritos a la red, participar en recorridos guiados y disfrutar de la cultura contemporánea de Granada.

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha señalado que "esta iniciativa refleja nuestro firme compromiso con la cultura y con el apoyo a la creación artística local y nacional".

"Lateral Abierto no solo visibiliza el trabajo de nuestros artistas, sino que también fortalece nuestra agenda cultural, que ofrece propuestas variadas y de calidad a lo largo de todo el año".

Ferreira ha añadido que "acciones como Lateral Abierto refuerzan nuestra proyección cultural y contribuyen directamente a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando la creatividad, diversidad y dinamismo de nuestra ciudad".

Por su parte, la directora de Lateral Abierto, Esperanza de los Reyes Aguilar, ha detacado que "con este proyecto, Granada se sitúa como un referente en arte contemporáneo. Queremos abrir las puertas de la ciudad al talento de los creadores locales y también de aquellos que pasan temporadas aquí, ofreciendo un escaparate donde puedan dar a conocer su obra".

"Lateral Abierto pretende ser, además, un espacio de encuentro y de visibilidad para todos los artistas que hacen de Granada una ciudad creativa y viva". Con esta propuesta, la red Lateral completa su calendario anual de eventos, que incluye también la Feria de Arte Lateral y el Festival de Cerámica Fango Lateral, reforzando su compromiso con la difusión y el fortalecimiento del sector artístico contemporáneo.