'Latidos Flamencos' llega al Cine Fuenseca de Córdoba con dos propuestas únicas los días 18 y 25 de septiembre

La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, con el cartel de una nueva edición de 'Latidos Flamencos'. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba organiza una nueva edición de 'Latidos Flamencos', un programa doble que reúne a dos figuras esenciales del jazz flamenco actual: Pablo Martín Caminero y Gautama del Campo. Las actuaciones tendrán lugar los días 18 y 25 de septiembre, a las 21,30 horas, en el Cine Fuenseca, con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de dos propuestas únicas para explorar el flamenco desde nuevas perspectivas. El 18 de septiembre será el turno de 'Al cante', de Pablo Martín Caminero. El contrabajista, compositor y productor es uno de los grandes referentes del jazz flamenco contemporáneo. 'Al cante' propone una convivencia inédita entre el trío de jazz flamenco compuesto por Daniel García Diego (piano), Shayan Fathi (batería) y Caminero al contrabajo, y el cante de David Carpio, explorando nuevas formas de integrar la voz flamenca.

El 25 de septiembre llega el saxofonista y compositor Gautama del Campo. Reconocido por su estilo flamenco y su poderosa expresividad, protagoniza la segunda noche de 'Latidos Flamencos' con 'Elementos', una propuesta que destaca los vínculos entre bulerías, rock andaluz, funk africano y blues, creando un viaje musical que trasciende géneros.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha animado a los cordobeses a asistir a ambos espectáculos que "se distinguen por su alta calidad" y ha apuntado que 'Latidos Flamencos' es "un programa que se caracteriza por dar cabida a propuestas instrumentales de artistas consagrados dentro del paradigma flamenco".