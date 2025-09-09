Los Latin Grammy homenajean este miércoles al legado musical andaluz en un acto conducido por David Bisbal y Luis Fonsi

Archivo - El cantante David Bisbal durante una actuación en el concierto de su nueva gira TOUR VOLARÉ. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Academia Latina de la Grabación celebra este miércoles el evento 'Latin Grammy Celebra: La Música de Andalucía', a las 20,00 horas en el Cartuja Center CITE de Sevilla, en colaboración con la Junta de Andalucía. La velada, conducida por David Bisbal y Luis Fonsi, rendirá homenaje a algunos de los artistas más influyentes de Andalucía, destacando la riqueza y diversidad del talento musical de la región y celebrando su pasado, presente y futuro.

El espectáculo contará con la participación de destacados artistas como Aitana, Arde Bogotá, Arcángel, David Bisbal, Camilo, Manuel Carrasco, Yerai Cortés, Estopa, Evaluna, Guillermo Furiase, Joaquina, Pedro Antonio Lazaga, Leiva, Alejandro Lerner, Lagartija Nick, Ara Malikian, Vanesa Martín, India Martínez, Kiki Morente y Lucía Ruibal.

También estarán presentes figuras como Manuel Alejandro, Cañizares, Valeria Castro, Alba Flores, Luis Fonsi, Elena Furiase, Conchi Heredia, Jeanette, Judeline, La Tremendita, Carmen Linares, Juanma Montoya, Niña Pastori, Antonio Rey, Miguel Ríos, Rozalén, María Terremoto, Ángeles Toledano, Ana Torroja, Yami Safdie, Pastora Soler y Juliana Velásquez.

La cita ofrecerá una amplia variedad de géneros que florecen en Andalucía, desde el flamenco tradicional hasta las manifestaciones más contemporáneas de la música latina. Será así un recorrido musical que abarca siglos de creatividad e innovación, reconociendo la influencia andaluza en el panorama musical global.

La producción ejecutiva del evento está a cargo de Macarena Moreno y del equipo de La Academia Latina de la Grabación, liderado por Ayleen Figueras. La producción musical estará en manos de Carlos Narea, con dirección musical de Pablo Cebrián. Presentado por la Junta de Andalucía y con el patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás, el espectáculo destinará los fondos recaudados a iniciativas de desarrollo musical en la región.