Latorre destaca a Jaén como "cuna del municipalismo socialista" y afirma que gobiernan para "transformar los pueblos"

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado a la provincia como "la cuna del municipalismo socialista", al tiempo que ha puesto en valor que el PSOE ha ganado "todas las elecciones municipales democráticas" y ha subrayado que "este poder local no ha sido de cara a la galería", sino que "se ha gobernado para transformar nuestros pueblos".

"Si actualmente los 97 municipios están vivos, son territorios de oportunidades y tienen futuro, es porque hemos convertido la Diputación y los ayuntamientos en un motor de desarrollo y modernización, con la confianza, el empuje y el trabajo de todos los vecinos", ha manifestado. Latorre ha hechos estas declaraciones en un acto conmemorativo del 46 aniversario de las primeras elecciones municipales, el 3 de abril de 1979, que se ha celebrado en la ciudad de Úbeda con la presencia de los 49 alcaldes socialistas.

En este contexto, ha recordado que el primer alcalde socialista de Andalucía fue José Jiménez, en Torredonjimeno en 1910, que el PSOE ganó las elecciones de 1979 en la provincia de Jaén y que es "el único partido que puede enorgullecerse de haber gobernado en los 97 municipios".

"Actualmente el PSOE sigue siendo la primera fuerza municipalista, porque tiene 49 alcaldes, 510 concejales, gobierna para más de la mitad de la población, gestiona la Diputación y trabaja con esfuerzo y cercanía con los vecinos", ha apuntado.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA "ESTÁ RACANEANDO"

En este contexto, ha argumentado que éste "no es un camino fácil" y que hay problemas importantes como la financiación local, donde "unos cumplen y otros no". En este sentido, ha destacado que el Gobierno de España ha transferido "la mayor financiación de la historia" a los ayuntamientos, con más de 28.000 millones de euros el año pasado. En cambio, la Junta de Andalucía "está racaneando con ridículas subidas de la Patrica".

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que los ayuntamientos de la provincia están recibiendo 46 millones de euros, "cuando deberían estar recibiendo 74 millones si Juanma Moreno hubiera actualizado adecuadamente la Patrica año tras año". A esto ha añadido el "desprecio" de la Junta por las Entidades Locales Autónomas (ELAS), a las que mantiene "congelada" la financiación y "condena a no contar con suficientes recursos para atender a su población".

"Esto no es una mala acción aislada del PP. Es una estrategia, porque no le gusta administración local y no le gustan los pequeños y medianos municipios. La derecha no es aliada del medio rural y se nota", ha agregado.

"LA DERECHA RECORTA FINANCIACIÓN A LOS PUEBLOS"

Latorre ha alertado de que "cuando la derecha recorta financiación a los pueblos, les quita el médico y el pediatra, les cierra el centro de salud o les cierra una línea educativa, lo que está haciendo es mermar la igualdad y quitar oportunidades de futuro". "Eliminar o debilitar servicios públicos en los pueblos es sembrar la semilla de la despoblación. Y eso es lo que está haciendo la derecha", ha subrayado.

Por este motivo, ha asegurado que "nos van a tener enfrente", porque éste es "el gran reto que tenemos los municipalistas socialistas: pelear, dar la batalla, para que los ayuntamientos sigan siendo palanca de transformación y para que en los pueblos se sigan prestando esos servicios públicos de calidad que garantizan la igualdad y el futuro en nuestros municipios".

El secretario general ha alabado la evolución de la ciudad de Úbeda, que "ha crecido y se ha transformado exponencialmente gracias a la fuerza del municipalismo y gracias en buena medida a la labor de los alcaldes, concejales y desde luego gracias a Toni Olivares y a sus equipos de Gobierno". El acto se ha celebrado junto al ayuntamiento de Úbeda, el Palacio Vázquez de Molina, que hace unos meses inauguraba su primera fase de rehabilitación con casi 2,5 millones de euros, de los que 1,7 millones fueron aportados por el Gobierno de España.

La alcaldesa de Úbeda, Toni Olivares, ha recordado que la sociedad española esperaba "con ilusión y con hambre de futuro" esas primeras elecciones municipales. "Desde entonces hasta la actualidad el país se ha transformado de una manera impresionante y en esa transformación los ayuntamientos han jugado un papel importantísimo", ha valorado.

Olivares ha señalado que los ayuntamientos "han sido la base sólida sobre la que ha crecido la democracia y el desarrollo de nuestro país" y ha reconocido la labor de los alcaldes y concejales, "especialmente los de este plantel socialista, que se dejan la piel trabajando por los municipios como administración más cercana al ciudadano". "Damos todo lo que podemos, el mil por mil, con mucha ilusión por solventar los problemas que nos plantean los ciudadanos", ha apuntado.

Por último, ha añadido que este tipo de actos de reconocimiento son "más necesarios que nunca", porque "en este momento hay partidos que están intentando dinamitar las bases y los valores sobre los que se asienta la democracia". "Vamos a seguir trabajando en los ayuntamientos, sabiendo que fortalecemos a nuestros municipios y al mismo también las bases de la democracia", ha concluido.