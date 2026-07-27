Latorre (PSOE) advierte de la "amenaza" de PP y Vox para la educación pública y la juventud en la provincia de Jaén

Reunión de la Comisión de Juventud del PSOE - PSOE

JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha advertido de la "amenaza" de PP y Vox para la educación pública en la provincia, al tiempo que ha indicado que el futuro de los jóvenes es "muy preocupante" tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vox en el Gobierno de la Junta.

Según ha denunciado, este pacto "apuesta por ampliar los conciertos en Bachillerato y Formación Profesional" y plantea cambios en la Universidad que "suponen una nueva amenaza para la educación pública y favorece la privatización del sistema".

Latorre se ha pronunciado de este modo tras asistir a la reunión de la Comisión de Juventud, integrada por el PSOE y Juventudes Socialistas de Jaén (JSA-Jaén). En este marco, ha criticado el "deterioro" que, a su juicio, ha sufrido la educación pública en los últimos años como consecuencia de la gestión de Juanma Moreno.

En el caso concreto de la provincia de Jaén, el líder socialista ha detallado que "se han cerrado siete centros educativos, se han perdido 234 aulas de infantil y primaria, las familias pagan más por el comedor escolar y el aula matinal, se ha debilitado la FP pública y se mantiene la infrafinanciación de la Universidad".

Ante esta situación, Latorre ha señalado que Juventudes Socialistas tiene la "enorme responsabilidad" de representar a los jóvenes, defender sus intereses y liderar la defensa de la educación pública como "pilar fundamental para la igualdad de oportunidades". Asimismo, ha asegurado que el PSOE "va a seguir dando la batalla" en este asunto.

El secretario general de los socialistas jiennenses ha contrapuesto la gestión autonómica con la del Gobierno de España, del que ha destacado su "compromiso con medidas concretas" que benefician a la juventud.

Entre ellas, ha citado las cifras de empleo juvenil, la subida del salario mínimo, el aumento histórico de las becas, las ayudas para el acceso a la vivienda o el Bono Cultural Joven, una medida que, según ha apuntado, puede beneficiar este año a unos 7.000 jóvenes en la provincia de Jaén.

Por su parte, el secretario general de JSA-Jaén, Moisés Torres, ha puesto el foco en las próximas elecciones municipales de 2027, una campaña que la organización juvenil afronta "con ilusión, ganas y fuerza para arrasar en todos los municipios".

Torres ha explicado que actualmente cuentan con casi 200 concejales y concejalas jóvenes en la provincia de Jaén y ha avanzado que el objetivo es "superar esa cifra" para que todas las candidaturas cuenten con la "valía, capacidad y visión" de la juventud.

"Es necesaria esa visión joven en los ayuntamientos para aplicar políticas que de verdad beneficien a la juventud", ha reivindicado Torres, quien ha defendido la necesidad de contar con representantes en las instituciones que luchen por una vivienda digna, una universidad pública de calidad y políticas de formación, ocio y deporte.