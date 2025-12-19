Latorre (PSOE de Jaén) sitúa a Juanma Moreno como "el enemigo público número uno" de la Universidad

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, en una imagen de archivo. - PSOE JAÉN - Archivo

JAÉN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha convertido "en el enemigo público número uno" de la Universidad de Jaén y de las universidades públicas andaluzas.

"Ha vuelto a lanzar el mensaje de que quien quiera estudiar, que se lo pague de su bolsillo a través de las universidades privadas. Esto es un sistema que no compartimos y contra el que vamos a pelear", ha señalado.

Así lo ha indicado este viernes el dirigente socialista al hacer balance de 2025, "un año duro" para las universidades públicas y específicamente para la Universidad de Jaén, que ha tenido que aprobar un presupuesto que "es insuficiente y que financieramente no cumple con sus expectativas", según ha informado el PSOE.

"Desde 2021, Moreno Bonilla pretende asfixiar a la Universidad de Jaén. Protestamos en la calle, lo hizo la comunidad universitaria, lo hizo la Plataforma, pero Moreno Bonilla hoy sigue confirmando ese olvido de las universidades públicas", ha criticado.

Además, 2025 ha sido "un año durísimo" para la sanidad pública en Andalucía, que "atraviesa su peor momento, con hospitales en situación crítica, quirófanos cerrados, déficit de pediatras y listas de espera interminables".

También ha sido un año complicado "por la falta de inversión de la Junta", punto en el que ha recordado el compromiso de ejecutar 365 millones de euros en 2025, si bien, a 30 de septiembre, "no había ejecutado ni el cinco por ciento".

"Ni un solo kilómetro de autovía, ni la Ciudad Sanitaria, ni la Ciudad de la Justicia, ni el Puerto Seco de Linares, ni las áreas logísticas de Andújar y Bailén", ha manifestado Latorre.

Así las cosas, ha asegurado que el PSOE afronta 2026 "con ilusión y esperanza en un cambio de rumbo en Andalucía", ya que su ciudadanía necesita "una forma de gobernar distinta, en la que se apueste realmente por los servicios públicos, el desarrollo de las infraestructuras, las autovías y la Ciudad Sanitaria".

"Desde el PSOE vamos a construir un proyecto de futuro para Andalucía de la mano de María Jesús Montero, que hace más por Andalucía desde el Gobierno de España que el propio presidente de la Junta. Será un proyecto que responda a la gran mayoría social de Andalucía", ha concluido.