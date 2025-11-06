Latorre (PSOE de Jaén) valora el "papel imprescindible" del empresariado en el desarrollo económico de la provincia

Miembros del PSOE y de la CEJ que han asistido a la reunión. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha valorado "el papel imprescindible que desempeñan los empresarios, emprendedores y autónomos en el desarrollo económico y la creación de empleo en la provincia".

"Son una pieza básica en el engranaje de nuestra provincia. Estamos en un momento trascendental para nuestros 97 municipios y, sin lugar a dudas, el compromiso y la aportación de nuestro tejido empresarial es fundamental para seguir avanzando", ha destacado este jueves en una nota tras reunirse con responsables de la Confederación de Empresarios de Jaén.

El dirigente socialista ha apuntado, además, que Jaén afronta "un periodo decisivo" con grandes proyectos en marcha, como el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), con una inversión de 220 millones de euros, la creación de 2.600 empleos y "efecto tractor" para empresas del sector de la defensa y de las nuevas tecnologías.

A esto ha sumado "la importante cantidad de fondos europeos" que están llegando a la provincia en los últimos años y, de manera más reciente, los cerca de 100 millones de euros que se van a invertir en 65 municipios para desarrollo local.

Igualmente, se ha referido a las "inversiones en carga" para ferrocarril, autovías, obras de abastecimiento o mejora de la capacidad eléctrica, con importantes cantidades que tienen "el sello socialista" del Gobierno de España.

"Desde el PSOE y desde las administraciones que gobernamos, como Gobierno y Diputación, vamos a seguir trabajando por el desarrollo de la provincia y en estrecha colaboración con nuestros empresarios", ha concluido Latorre.